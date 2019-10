Diego Costarelli contra Lucas Ilardo: "El PJ miente descaradamente"

El legislador provincial emitió un duro comunicado que envió a los medios de comunicación en el que, si bien explica que el PJ "en lo poco que puede influir, en vez de ayudar, perjudica; miente descaradamente y subestima a la ciudadanía", señala con una postura dura y crítica específicamente al diputado Lucas Ilardo.

"Ilardo dice que Cornejo no conoce la palabra diálogo. Pero los empleados públicos están al día en sus haberes, con acuerdos paritarios firmados con todos los gremios estatales. Cornejo no conoce el diálogo, pero logró que el gobierno nacional no aplicara impuestos al vino y a los espumantes, tras 14 años de exenciones por decreto", expresó Costarelli.

"Ilardo dice que Cornejo tira piedras desde la esquina, pero nos está dejando un Estado con 9 mil empleados menos. 'Tramposo por naturaleza', lo llama Ilardo al Gobernador. Pero resulta que son ellos los que en campaña prometieron más viviendas para los mendocinos, subestimando la información que los ciudadanos tienen. (¿O será que son ellos los desinformados?)... Hoy no sólo todas las empresas constructoras están al día, sino que todos los barrios se concretan con fondos provinciales. En el 2015, el gobierno anterior apenas entregó 1.162 casas. En nuestro último año de gestión, el 2019, nosotros vamos a superar las 3 mil viviendas", continuó el senador radical.

"Ilardo dice que Cornejo es tramposo. Es tan tramposo que logró ponerse al día con las deudas que se mantenían con los proveedores y los municipios por la coparticipación. Es tan tramposo que logró que el Estado pague a tiempo. Cornejo es tan, pero tan tramposo, que les dijo adiós a los amiguismos políticos e implementó el llamado a concurso para acceder a los puestos del Estado", siguió Costarelli.

"Ilardo dice que Cornejo es irresponsable. Es tan irresponsable que puso en funcionamiento los ascensores del Hospital Central, le dio balas y chalecos que no están vencidos a la policía. Es tan irresponsable que hizo que los chicos tuvieran clases, reduciendo prácticamente a cero el ausentismo docente".

"Los mendocinos votaron la continuidad de esta gestión y los cambios estructurales. Entendieron que este esfuerzo requiere de más de un período y por eso confiaron en Rodolfo Suarez, la persona que reúne las condiciones óptimas para hacer crecer a la provincia. Un funcionario con experiencia, que sabe cómo hacer las cosas y que lo ha demostrado como Intendente de la Ciudad. Rody forma parte de un equipo de mendocinos honestos, que dicen la verdad, tanto en la campaña como cuando les toca gobernar. Lo que decimos, lo hacemos. No robamos ni somos corruptos.Ilardo se atreve a cuestionarlo con la liviandad de quien no tiene nada coherente con lo cual sustentar sus dichos. Acá hay hechos y hay números, no opiniones".

"Los mendocinos, en democracia, ratificaron con un 51% la gestión de Cornejo. Los resultados son contundentes, Mendoza no quiere volver atrás. En lo poco que puede influir el PJ, en vez de ayudar, perjudica. Miente descaradamente. Subestima a la ciudadanía. Tuerce los hechos y deslegitima los resultados de estas elecciones. Lo de Ilardo es cinismo, es despecho y es miseria política", cierra Costarelli.