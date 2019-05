Hace cuatro años, Alfredo Cornejo se lanzaba a la campaña por la gobernación. También lo hacía un maipucino, igual que este año: Adolfo Bermejo entonces, Alejandro ahora. Faltaban siete semanas para ir a las urnas. Ahora, faltan siete meses para el recambio de gobernador. En aquel momento, MDZ lanzó la serie de notas "Diálogos para el futuro de Mendoza" y allí los precandidatos dejaron plasmadas sus advertencias, promesas y pensamientos sobre lo que vendría.

Vale la pena recordarlo en las instancias previas a la elección general, ya que este 9 de junio lo que se vivirá es prácticamente una elección interna de los partidos para definir quiénes serán sus candidatos oficiales.

La sección de 2015 en MDZ.

Alfredo Cornejo

Cornejo en la radio.

La herencia financiera. De acuerdo con Cornejo, ya sea que gane él o Bermejo, "Mendoza va a estar mal", refiriéndose a la herencia que recibirá el próximo gobernante, sin importar el frente que integre. "El año va a terminar con 3.000 millones de deuda flotante o quizás más", explicó Cornejo, y pidió "dar un debate de calidad" para revertir esta situación.

Falta de debate. El radical se refirió a las negativas que ha encontrado de parte de Francisco Pérez cada vez que le planteó la posibilidad de dar un debate, y consideró que el mandatario no acepta las cifras que plantean que Mendoza está en una crisis muy seria. Y sobre esto indicó: "Quiero pensar que está mal informado, pero me cuesta creer que esté mal informado, fue cuatro años ministro de Obras, y lleva casi cuatro años gobernando, entonces conoce, como muchos conocemos, los números y tiene que estar bien informado".

Pérez, centro de las críticas. "Para que la calidad democrática mejore, hay que reconocer que las cosas están mal". "La crisis es muy grande, en servicios elementales, se ha deteriorado la calidad de gestión. El Gobernador lo toma como algo personal, pero el Estado tiene dificultades para gestionar desde antes de Pérez", agregó.

Despidos en el Estado. "Niego terminantemente que haya un plan para echar empleados públicos". Cornejo aseguró que se van a respetar los puestos de trabajo pero indicó que se va a mejorar la atención, obligando a todos a cumplir con sus obligaciones. En la misma línea, consideró que las paritarias deben ser encaradas de otra forma, que deben "tender a mejorar los servicios, no solo a aumentar los sueldos".

El primer indicio del Ítem Aula. Cornejo puso como ejemplo al gremio docente: "Quieren el 30% de aumento, perfecto, les doy el 35% pero a modo de incentivo a los que están efectivamente frente al grado, el que se la banca que cobre bien, el que no, no".

Inseguridad 2015: "Según Cornejo, la solución será "paulatina, si se profesionaliza la tarea, hay gente muy incompetente". "No se soluciona el problema 'matando a todos los chorros', como dicen algunos, o criminalizando a la pobreza. Necesitamos un Estado mucho más organizado, con bases y datos creíbles, en Mendoza hay 6 u 8 bandas delictivas, hay que escucharlas, seguirlas y anticiparse a su accionar", agregó.

Adolfo, el otro Bermejo

Bermejo en la radio.

Su pertenencia política. "Soy muy amigo de Juan Carlos Mazzón. Yo empecé en política, a los 22 años, siempre acompañado por Juan Carlos Mazzón. No es tan así que Juan Carlos pone los candidatos, él siempre ha colaborado y ayudado al Justicialismo mendocino, ya sea en gestión y en el armado político. Él está por arriba de todas esas cosas, inclusive en gobiernos radicales, muchos funcionarios nos llamaban para que los ayudara a destrabar cosas en la Nación. Yo era intendente y doy fe de que eso era así, siempre ha ayudado a la provincia".

Alejandro y él. "Tenemos perfiles totalmente distintos, distintos carácteres y por ello, gestionamos distintos. Lo importante es que en Maipú históricamente siempre ha sido gobernado por el peronismo o los militares. Ninguna elección fue ganada por otro partido. Maipú siempre tuvo buenos intendentes, el gran secreto que tuvimos fue haber continuado las cosas buenas. Nos hemos destacado por ser innovadores. Con Alejandro por ahí discutimos, por ahí nos llevamos bien, pero nunca nos vamos a pelear, porque somos hermanos".

Qué hacer si ganaba. "Tengo plena conciencia de las dificultades que pasan los municipios, la provincia y la Nación. Yo he pasado por crisis parecidas, en 2001 eran intendente y llevar adelante un municipio en época de crisis es muy difícil. Por eso yo entiendo y quiero imaginarme un trabajo coordinado con todos los intendentes más allá de los colores políticos. Acá el gobernador debe abrazar a todos los intendentes, porque detrás de cada uno de ellos, hay gentes y familias que sufren. Lo primero que deja de pagar la gente es al municipio, porque sabe que no se cae el servicio, entonces el municipio deja de recaudar, yo sé lo que son las crisis. Me imagino un foro de intendentes para ver cómo dibujamos políticas públicas de Estado que hoy son muy descoordinadas".

La situación financiera. "Es delicada, es grave. Somos conscientes de que deberemos reformular la relación Nación-Provincia, aplicar control de calidad en el gasto, en los recursos, en optimizar lo que ingresa. Hoy hay un equipo abocado a este tema, porque lo primero que vamos a tener que afrontar si llego a la gobernación es esto".

El gobierno de CFK. "Ha sido bueno en cuanto a conquistas sociales. Yo escucho a la oposición y pareciera que se trata borrar y cambiar todo, y no. Cristina ha hecho cosas muy bien y hay que mantenerlas en el tiempo y avanzar sobre lo que falta, sobre todo una relación Nación-Provincia que entiendo hay que mejorar y no ha sido la mejor para Mendoza".

Minería. "Sí, en la medida de que se cumpla con la legislación vigente. Lo primero que deberemos ver es que sean emprendimientos sustentables, que cuiden el medio ambiente, pero que aseguren a las futuras generaciones que puedan cubrir sus necesidades. Esto con cualquier tipo de actividad".

¿Jaque o Pérez? "Jaque por la modificación de la coparticipación a los municipios y Pérez por la lucha contra la promoción industrial".

Escuchalo en la entrevista completa que le realizara el programa "Tormenta de ideas":