Día de la Bandera con la interna a flor de piel: Javier Milei encabeza un acto en CABA y Victoria Villarruel viajó a Rosario

Actos separados por el Día de la Bandera

Que Milei y Villarruel no compartan escenario en actos oficiales, ni hablar en eventos privados, ya no es una novedad. La relación entre el binomio presidencial de La Libertad Avanza hace tiempo que pasó el punto de no retorno, y ambos se muestran juntos únicamente cuando la institucionalidad lo requiere, como en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso del 1° de marzo. La última vez que el mandatario y su vice se vieron las caras fue durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, donde Milei pasó junto a Villarruel sin saludarla o siquiera mirarla. Lo mismo hizo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "Roma no paga traidores", escribió en sus redes el libertario tras el episodio.