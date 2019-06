Di Lello sobre la suspensión de las PASO: "La chance matemática existe, pero la posibilidad real está muy verde"

El lunes a la mañana, el gobernador Alfredo Cornejo cuestionó la utilidad de las elecciones PASO del 11 de agosto y pidió la suspensión de los comicios en las categorías donde no exista competencia interna. Los legisladores radicales que responden a su liderazgo recogieron el guante y presentaron un proyecto de ley para avanzar en este sentido en el Congreso de la Nación.

En diálogo con el programa "Otra manera" de MDZ Radio, el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, explicó por qué las chances de que esta iniciativa prospere son "casi nulas". "Para aprobarse el proyecto es necesaria una mayoría especial: la mitad más uno de los miembros de cada Cámara. La chance matemática existe, pero la posibilidad real está muy verde", resaltó Di Lello.

Y agregó: "Si es oportuno o no, no me corresponde calificarlo a mí. No hay un tiempo formal para sancionar esta ley, pero si la excusa es el gasto, entre más se acerca la fecha menos sentido tiene".

Sobre la causa Lavagna

Con respecto a la investigación que abrió en torno al supuesto ofrecimiento de dinero que recibió Roberto Lavagna para bajarse de la carrera electoral, Di Lello manifestó que "hay distintas versiones y no existen datos exactos al respecto".

"Quiero aclarar que son actuaciones civiles. Lavagna dice que el ofrecimiento no existió y que es una noticia falsa. Sin embargo, también dijo que había sectores que tenían interés en que no participara", subrayó el fiscal federal.

Y completó: "Duhalde dijo que a él le constaba que había personas que ofrecían plata para que Lavagna se retirara. No hubo mención de nombres y no dijo nada con respecto a si Lavagna sabía sobre el ofrecimiento".

Qué pasará con Espert

Por último, Di Lello se refirió a la candidatura presidencial de José Luis Espert, resaltando que aún no está confirmada por la Justicia Electoral. "Sé que ha hecho una presentación, pero no me han trasladado el expediente. En principio ya están cerradas las listas. Sólo sé lo que dicen las versiones periodísticas", cerró el fiscal federal.

Escuchá la entrevista completa: