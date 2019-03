Detienen a un abogado vinculado al ex secretario K Daniel Muñoz

Anthony D'Aniello, un abogado vinculado al ex secretario K Daniel Muñoz, fue detenido hoy en Emiratos Árabes por orden del juez Claudio Bonadio. D'Aniello está señalado como uno de los partícipes del entramado de las sociedades en Miami y Turks and Caicos, las islas donde el ex secretario habría comprado tierras.

​Una nota en diario Clarín señaló que D'Aniello habría mantenido contactos con el estudio del abogado Miguel Angel Plo, defensor de Carolina Pochetti –viuda de Muñoz- y hoy detenido.

El detenido y Peter Michael Karam son abogados que, junto con el contador Jorge De la Hoz -también buscado por la Justicia-, actuaron en el entramado de las sociedades en Miami y Turks and Caicos.

​Todavía quedan prófugos buscados por estas operaciones: el mexicano Isaac Esparza Hidalgo, quien firmó para convertirse en el dueño nominal de las sociedades, y Sean Sullivan, un inversor a cargo del complejo hotelero que iba a llevar a cabo la obra.

Bonadio había enviado un exhorto en febrero a la justicia británica para avanzar en la búsqueda de bienes y dinero en sus territorios. El magistrado solicitó la intervención de la Cancillería para dirigir el exhorto a "la autoridad judicial competente con jurisdicción en los territorios de Islas Turcas y Caicos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", según consta en el escrito judicial.

Testigos confirmaron que Muñoz invirtió parte de la fortuna que manejaba en propiedades en las islas británicas.

