Detalles de la receta de Cornejo para que Macri baje la inflación

Este lunes el gobernador Alfredo Cornejo dio conocer detalles de algunas de las propuestas que le presentaron al presidente Mauricio Macri y que esperan sean anunciadas el próximo miércoles. En concreto, Cornejo aseguró que las herramientas utilizadas por el gobierno nacional no han alcanzado para bajar el crecimiento de precios y por eso quieren arreglar precios en cuatro sectores puntuales:

Leche: en primer lugar el mandatario aseguró que son dos o tres las grandes empresas que producen lácteos y que es necesario un acuerdo con ellas que permita estabilizar los precios Carne: lo mismo aseguró respecto al precio de la carne. Si bien son más los productores de carne que de leche, aclaró que las distribuidoras que concentran la mayor parte de la producción son pocas y a ellas habría que buscar para acordar precios. Harinas y pastas: por otro lado, Cornejo también señaló que hay que acordar precios con las empresas que fabrican fideos y otros alimentos a base de harinas. Limpieza: por último dijo que son dos grandes empresas las que producen artículos de limpieza en el país y sostuvo que es necesario llegar a un acuerdo con esos formadores de precios para controlar la inflación.

"No se pueden acordar precios con 30 mil productos, pero si con 60 u 80", dijo Cornejo y también afirmó que Mauricio Macri debe utilizar las herramientas que dispone para fijar acuerdos con supermarecados. "Creemos que vamos a ser escuchados y se empezará a frenar la inflación. Pero no es un proceso mágico y se necesita determinación. Ponerse firme con las empresas", adhirió el jefe del Ejecutivo provincial. En este sentido, se puso como ejemplo y aseguró que en Mendoza el gobierno se puso firme con empresas prestadoras de servicio como EDEMSA, a la cual no sólo le exigen inversiones sino que por primera vez la obligan a pagar las multas que tiene.

El gobernador también aprovechó la oportunidad para despacharse contra la oposición y subrayó que la única manera de salir de la situación que se encuentra el país es con acuerdos políticos. "Al margen de que haya elecciones y esté lleno de carroñeros que parece que los problemas empezaron ahora", manifestó.

"En Argentina hay que tener buen gobierno, pero también una buena oposición. Los países requieren de arreglos básicos. Un país donde un banco nacional tiene 3000 millones de dólares de ganancias y la empresa productora de alimentos pierde 1000 de dolares, no es un país viable", concluyó en una clara círitica a propios y ajenos.

Las palabras del mandatario tuvieron lugar luego de la presentación de los resulados del Bono Fiscal 2. En total son 58 los proyectos que pasaron el proceso de selección. Se estima que generarán 899 puestos de trabajo en la provincia tras el destino de 1000 millones de pesos. Cornejo explicó que las empresas cobran el bono una vez que “terminan de ejecutar su inversión”. Además destacó las rebajas impositivas a las que acceden.