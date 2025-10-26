Presenta:
Desde Spiderman hasta los prófugos: las perlitas de las elecciones legislativas 2025

Las elecciones están dejando varias curiosidades. La mamá de Milei protagonizó un blooper cuando fue a emitir su voto, Spiderman dijo presente en una escuela de Santa Fe y cinco personas fueron detenidas por ir a votar.

MDZ Política

Este domingo se celebran las elecciones legislativas en todo el país. En esta ocasión, se renuevan 24 bancas en la Honorable Cámara de Senadores y 127 en la Honorable Cámara de Diputados.

Más detenidos por ir a votar

Otras cuatro personas fueron detenidas en el marco de las elecciones legislativas 2025. Uno de los casos ocurrió en Trenque Lauquen, donde un hombre que estaba prófugo por una causa de hurto, fue aprehendido al salir de la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650. Se trata de Martín Alejandro Heim (55), quien quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

detenidos elecciones

Por otro lado, un hombre de 35 años, quien estaba prófugo por una causa de abuso sexual, fue detenido a la salida de la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

detenidos elecciones 2

En La Tablada, una persona, que estaba imputada por abuso sexual, fue capturada en la Escuela Primaria N°43. Por último, una persona, que estaba imputada por violencia de género, fue interceptada tras emitir su voto en en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín.

Emotivo: una señora de 100 años votó en La Plata

Un conmovedor episodio se vivió en La Plata, donde una anciana de 100 años fue a votar. Se trata de Ángela, quien emitió su primer voto en noviembre de 1951, cuando se ejerció el primer voto femenino tras la promulgación de la ley en 1947.

Bullrich fue a votar y dobló mal la boleta

La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, votó este domingo en el barrio porteño de Palermo. Las cámaras captaron el momento cuando la ministra iba a ingresar la boleta en la urna pero se dio cuenta que la había doblado mal.

Bullrich

“Doblé la boleta en 2 y era en 3”, expresó Bullrich, en diálogo con los medios.

Fue a votar y lo detuvieron

Un hombre, que era buscado por haber cometido estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”, fue detenido cuando fue a votar. La captura del sospechoso ocurrió en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en Tucumán al 200, en el partido bonaerense de Moreno.

Fue a votar y lo detuvieron

Según trascendió, el hombre contaba con una órden de detención y era buscado intensamente por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Tras su captura, el aprehendido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

Spiderman fue a votar en Santa Fe

Como suele suceder en cada una de las elecciones, hay personas que se presentan a votar disfrazadas de su personaje favorito. Estas elecciones legislativas no fueron la excepción. En Santa Fe, un hombre emitió su voto con un traje de Spiderman.

Spiderman fue a votar en Santa Fe.

Spiderman fue a votar en Santa Fe.

Un perro se coló en plenas elecciones legislativas 2025 y se hizo viral

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se ve a un perro haciendo la fila para votar. Sin embargo, cabe destacar que no está permitido ir a votar con un perro o cualquier otro animal. Únicamente, están permitidos los perro guía o de asistencia.

El error de Santi Maratea

El influencer Santiago Maratea se presentó a votar esta mañana y debido a un error, no pudo emitir su voto. El conductor de televisión llevó un documento que no se encontraba en el padrón y no pudo votar.

Santiago Maratea

El blooper de la mamá de Milei

Los padres de Javier Milei se presentaron a votar en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400. Sin embargo, la mamá del presidente protagonizó un blooper.

elecciones papas mileiii

Al llegar al establecimiento, Alicia se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir, en lugar de su DNI. Por lo tanto, tuvo que volver a buscarlo. Finalmente, ambos volvieron a la escuela y emitieron su voto.

Milei frenó en una estación de servicio

Esta mañana, pasadas las 10.30, la caravana que llevó a Javier Milei a votar se detuvo en una estación de servicio en el barrio porteño de Palermo. El presidente emitió su voto en la sede de Almagro de la UTN.

Alumnos se pusieron a vender facturas fuera de la escuela donde votará Karina

Afuera de la escuela donde votará Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, tres alumnos pusieron una mesa de facturas y cosas dulces para vender.

elecciones facturas

Se trata de estudiantes de 5to grado del Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, ubicado en Vicente López. La idea de los alumnos es ir juntando plata para el viaje de egresados de su curso, el cual se realizará el año que viene.

