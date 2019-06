Desde la UIA le bajan el perfil al "efecto Pichetto"

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, pidió hoy "no simplificar diciendo que el mercado apoya a (Miguel Ángel) Pichetto", en referencia al senador que acompañará en la fórmula presidencial a Mauricio Macri, pese a que el dólar bajo y los mercados se calmaron en las horas posteriores al anuncio.

"No hay que simplificar diciendo que al mercado apoya a Pichetto porque vamos a terminar el año con una inflación del 40%", remarcó el dirigente industrial en declaraciones a El Destape radio.

El hermano del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quién secunda la fórmula presidencial de Roberto Lavagna por Consenso Federal, añadió que "la baja del dólar responde a que el FMI le dio al Gobierno de licencia para matar", en referencia al aumento de la pobreza, y añadió que le preocupa "cómo vamos a pagar las deudas el año que viene".

"No va a quedar nada", disparó el titular de la UIA, y afirmó que el Gobierno esta "en modo financiero y no en modo productivo".

Puntualizó además que "la responsabilidad de estos niveles de inflación es del gobierno nacional".

En el PJ dicen que no Pichetto no suma

El presidente del bloque de diputados de Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, aseguró hoy que “no” le sorprendió la designación de Miguel Pichetto como precandidato a vicepresidente del oficialismo, y consideró que la incorporación del senador peronista a la fórmula de Juntos por el Cambio, que encabeza el presidente Mauricio Macri, “no va a tener un impacto muy importante" en el peronismo.

Rossi sostuvo que “está claro que este Pichetto no tiene nada que ver con el que compartí, casi hermanado, en 12 años, como presidentes de los bloques de diputados y senadores".

En declaraciones a FM Futurock, y en referencia a la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri, Rossi admitió que le “sorprendió” esa decisión, aunque dijo que “estaba dentro de la lógica. Me sorprendió, pero no me sorprendió bastante”, precisó.

Consideró que la incorporación de Pichetto al oficialismo “no va a tener un impacto muy importante en el peronismo, pero si reconozco que (Pichetto) tiene articulación con toda la dirigencia del peronismo. No es un dirigente criticado, pero creo que no va a tener impacto sobre nuestro espacio político”.