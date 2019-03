El autor del libro "El imperio de los tecnoperones", el libertario mendocino Mario Japaz, vuelve a la carga. Esta vez, ya no con un videojuego o alguna ficción literaria nutrida de la irrepetible realidad argentina, sino con un replanteo del "Análisis de Nolan" que permitía reconocer el grado de libertad presente en la ideología de las personas, con una nueva encuesta que te desnuda tu forma de pensar, al que ha llamado "El gráfico de Japaz - Goldman".

Al presentarlo, Japaz sostiene que "la política argentina es un fenómeno único en mundo, lo cual la hace terriblemente difícil de analizar. El gráfico de Nolan, una de las herramientas fundamentales para el análisis del posicionamiento político en todo el mundo es inútil en Argentina".

Pero agrega que "no es culpa del del pobre David Nolan, político americano que lo inventó, pero el análisis de [% de libertad económica] vs [% de libertad personal] es insuficiente para este país que está atravesado por la dimensión desconocida del peronismo, por lo tanto no se puede analizar en dos dimensiones sino en tres".

En este punto, Japaz advierte: "El peronismo o justicialismo es algo terriblemente amorfo y cambiante, partido político, movimiento social, una pasión, casi una religión. Es un fenómeno único en el mundo, en el que uno tendría que tomar de varios fenómenos políticos para hacer algo que ni se le acerca, tiene la estructura de poder enquistado como el PRI mexicano, tiene una lógica similar a los grupos Baath de medio oriente, obviamente tiene raíces muy similares al fascismo italiano, o al gobierno del Mariscal Tito en Yugoslavia. El peronismo, es peronismo… punto".

Mario Japaz.

Para eso se creó el Grafico de Japaz-Goldman de representación política argentina en el cual las variables son % de libertad económica, % de libertad personal y % de peronismo. Ya que dos personas con iguales porcentajes de necesidades de libertad que en cualquier país serían aliados en Argentina pueden ser oposición debido al % de peronismo de ellos es distinto. Así como dos personas con % de libertad económica y personal totalmente disimiles pueden ser aliados si tienen un porcentaje de peronismo alto.

El test.

El nuevo análisis propuesto por el autor:

LIBERTAD ECONÓMICA: predisposición del individuo a la libertad en materias fiscales, comerciales y de libre empresa (eje X)

LIBERTAD PERSONAL: predisposición del individuo a la libertad en lo que respecta a su carácter personal y social tales como legalización de drogas, aborto, servicio militar (eje Y)

PERONISMO: predisposición a seguir y abogar, pero sobre todo pertenecer a un grupo humano denominado peronismo o justicialismo. Movimiento político surgido en Argentina a mediados de la década de 1940 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón (eje Z).

Japaz agrega una "nota al pie" de su trabajo: "El ciudadano argentino por default viene con un nivel de peronismo innato (peronistum originale), para tener menos de este valor se debe ser extranjero o tener una condición de carácter exógeno llamado ´gorilismo´".

Y agrega los siguientes ítems:

UMBRAL DE RAZONAMIENTO™: Nivel de peronismo en el cual la afinidad partidaria es superior a la afinidad debida a la predisposición a la libertad.

SINGULARIDAD JUSTICIALISTA: franja de nivel máximo de peronismo donde las curvas del tiempo, espacio, lógica partidaria y política se fusionan y no cumplen las leyes naturales. La división política de Nolan no sirve. Se vive en estado cuántico de peronismo en el que se pueden poseer varios estados al mismo tiempo, asi como el gato medio vivo medio muerto de Schrödinger se puede ser de izquierda, derecha, centro, liberal y conservador al mismo tiempo.

Completá haciendo clic aquí la encuesta y conocé tu posicionamiento político argentino, de acuerdo a la encuesta de Japaz - Goldman.