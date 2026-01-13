Descubren una banda que vendía favores sexuales en el Senado bonaerense

Ni las cámaras dispuestas por la presidenta del cuerpo, Verónica Magario , a lo largo y ancho de los pasillos y salones del Senado bonaerense para detectar, hasta el momento, la red de complicidades y encubrimiento que protegen a los ex empleados Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, detenidos a fin de año acusados de manejar una red de abuso sexual en el que también participarían los beneficiados de esa trama, muchos de ellos con cargos importantes en la política de la capital bonaerense y en el propio Senado .

La fiscal Betina Lacki es la encargada de esta nueva pesquisa. La funcionaria judicial, además, es la misma que investigó pero no consiguió subir más arriba en los consumidores finales de la banda que protegía a Julio Chocolate Rigau, el empleado de la Cámara de Diputados encontrado con más de media docena de tarjetas de débito en su poder con la cual se detectó un fraude aproximado de 500 millones de pesos por el cual también fueron detenidos los referentes del Frente Renovador local Claudio y Pablo Albini.

Ahora, la fiscal, con la aprobación del juez Juan Pablo Masi, detuvo a Rodríguez y Muñoz, a quienes acusa de ser los jefes de un clan denominado La Orden de Luz por haber sido los “entregadores” de personas, hasta ahora todas mujeres, a funcionarios y personas que trabajan en el Senado provincial . Las investigaciones apuntan a la oficina 007 del Senado .

Los procesados trabajaban desde hace más de una década en la Cámara Alta e ingresaron en la época que Gabriel Mariotto, entonces vicegobernador, conducía esa Casa. Consultado, el ex referente kirchnerista negó tener ninguna referencia con los nombrados, activos militantes de la ciudad de las diagonales, aunque durante su mandato ya habían sido iniciados sumarios en contra de los hoy detenidos.

Las denuncias por abuso sexual datan desde 2015, pero recién diez años después cuatro involucradas en estos episodios se animaron a denunciarlo . ¿Los motivos? Nadie los conoce. A priori, algunos relacionaron todo con la feroz interna que atraviesa el oficialismo provincial por cuanto los abusadores iniciaron su actividad en las cercanías de La Cámpora pero luego se quedaron cerca de Andrés “El Cuervo” Larroque en La Patria es el Otro y hoy forman parte de una agrupación que adhiere al Movimiento Derecho al Futuro, La Capitana .

Alguien que sabe como fue el recorrido de Rodríguez aceptó que “militó con La Patria es el otro pero siempre fue alguien muy del margen… En un momento movió bastante porque tenía el respaldo de la hermana de Cristina, Giselle Fernández, y armaban actos donde había mucha gente… Pero no puedo decirte que sea nuestro ni de ellos… Es un busca con suerte”, graficó una fuente que habló con MDZ. Con fastidio y asombro, este confidente agregó: “En La Capitana había mucho grupo feminista y cuesta creer que no le dieran bola al tema”.

Las denuncias de las víctimas

Según comentó Ignacio Fernández Camillo, abogado de un pequeño grupo de víctimas, “hubo denunciadas presentadas en 2015, 2019, 2024 y la última que hicimos el año pasado… Lamentablemente en los casos anteriores hasta la del '25 ni la DDI ni la Justicia activaron… Ahora sí hubo recepción del tema”.

rodriguez y muñoz Rodríguez y Muñoz manejaban con la defección de los propios senadores que los sancionaron en dos oportunidades un grupo de mujeres altamente vulnerables

“En esta oportunidad nos presentamos ante la Justicia porque estas personas, que venían denunciando esto temas, vieron que ahora la red había empezado a reclutar pibas muy jóvenes”, agregó. El abogado recordó que ya el propio Mariotto había iniciado acciones en contra de Rodríguez y Muñoz y que en la actualidad Magario los suspendió laboralmente pero, hasta que no haya condena, siguen cobrando el sueldo.

Los investigadores ya iniciaron la apertura de los teléfonos celulares de ambos detenidos, con lo cual se puede presumir el terror de muchos de los que se podrían sentir involucrados ya que obtuvieron los servicios sexuales de las víctimas, todas de clase baja y necesitadas de trabajo. Según revelaron las primeras pistas, Rodríguez y Muñoz eran quienes se encargaban de someterlas bajo todo tipo de amenazas para que cumplieran con sus requerimientos, que también abarcaban a personas allegadas con ellos.

Silencio en el Senado bonaerense

Mientras esto sucede, ninguna autoridad de la Cámara habló del tema ni en off y mucho menos en on. Verónica Magario parece más preocupada en perseguir la labor periodística que en saber cómo funcionaba La Orden de Luz. Ella conduce el Senado bonaerense desde hace seis años y la banda trabaja desde hace quince. Las cámaras instaladas en pasillos y salones de usos múltiples solo sirven para mandar al personal de seguridad cada vez que observan que un periodista está hablando con un empleado.

"¿Por qué se le dice que es una secta?", preguntó este cronista Fernandez Camillo, el abogado denunciante. “Es que en el medio de la trata también se involucran cuestiones 'espirituales', rituales casi delirantes”. Además de los involucrados hay un senador sospechado de haber aceptado los favores sexuales brindados por La Orden de Luz y una persona que en una de las primeras denuncias se presentó como abogada ante los damnificados aunque ella no tenía ni título ni estudios que la respaldaran.