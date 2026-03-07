Desayuno de la Coviar: expectativa por los discursos de las autoridades
El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado en el Hotel Hyatt, con presencia política y empresarial.
El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado en el Hotel Hyatt, con presencia política y empresarial.
El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado en el Hotel Hyatt, como uno de los puntos fuertes de la agenda habitual de la semana de la Vendimia.
El evento es el que más presencia empresarial y política reúne y, en los discursos de los referentes, se plantean las directrices para la actividad y el apoyo o el rechazo a las políticas que se impulsan desde el gobierno local y nacional.
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, participó de la mesa de MDZ Radio y habló sobre sus aspiraciones a la Gobernación, la situación de la provincia y el país.
En ese sentido, valoró a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. “La respeto mucho, es una gran intendenta. Sería una gran candidata”, dijo.
“Yo estoy atravesando un proceso en Maipú después del domingo de elecciones. La decisión que tomé es duplicar los esfuerzos. Le puedo devolver ese voto de confianza trabajando mucho”, señaló.
Stevanato sostuvo que se imagina “un gran frente integrado por dirigentes de muchos partidos políticos”.
“También hablo de representantes del sector empresario y académico. Si empezamos a tirar nombres empiezan las operaciones cruzadas”, resaltó.
“Hay referentes que están motivados y quieren empezar a trabajar. Estoy convencido que todos tienen que aportar un pequeño granito de arena”, consideró el jefe comunal.
Por su parte, indicó cuál es su plan. “Me gustaría estar donde pueda aportar para que Mendoza crezca. Dejo de lado mis ambiciones y lo que quiero hacer es formar parte de un proyecto que integre a todos”, indicó.
“Los comerciantes de Maipú están sufriendo mucho la inseguridad y me voy a reunir con la ministra de Seguridad. Nadie tiene la solución, tenemos que aportar todos un poquito y los mendocinos me lo van a agradecer”, anunció Stevanato.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se refirió a la crisis de la vitivinicultura. “Tenemos que apostar a otra cosa”, afirmó en su paso por la mesa de MDZ.
Asimismo, valoró un aspecto del discurso de Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias. “Rescato que Milei va a impulsar los juicios por jurados. La voy a apoyar porque es algo en lo que creo”, señaló.
“La Coviar fue creada específicamente para hacer el PEVI. Quiero escuchar qué proponen. El Gobernador ha decidido retirarse, y lo dice el propio ministro Vargas Arizu”, expresó Fernández Sagasti.
Junto a esto, se refirió a la historia del evento. “Antes desfilaban figuras nacionales y tenían que traer soluciones. Ahora no solamente no vienen, y es un desprecio a una industria que está en 18 provincias argentinas”, dijo.
“Ellos no creen en la industria nacional, no van a traer soluciones”, lanzó.
Por otro lado, contó detalles de la actualidad de Cristina Fernández de Kirchner. “Se ha juntado con actores que no formaban parte de nuestro partido. Es lo que necesitamos, juntarnos un poco más. Como sector tenemos la obligación de configurar una alternativa a este Gobierno”, expresó.
“Se tienen que apurar los compañeros que quieran ser. Si Axel (Kicillof) es parte del proyecto, yo acompaño”, contó.
La intendenta Flor Destéfanis pasó por la mesa de MDZ radio y contó que presentará un libro sobre sus experiencias.
“Sabemos que en 2027 termina el objetivo cumplido de gobernar Santa Rosa”, resaltó.
Asimismo, se refirió a su futuro político. “A mi me gusta la política, lo disfruto. Entiendo que tengo algo para aportar, la experiencia de la gestión, soy una intendenta joven y la única mujer”, mencionó.
“No soy una persona obsesionada con un lugar. Quiero estar ahí y quiero seguir trabajando. Me gusta más lo Ejecutivo. No creo tanto en los partidos políticos porque la gente no elige partidos políticos. Elige personas, ser territoriales, hablar el mismo idioma”, señaló.
La vicepresidenta Victoria Villarruel es la figura más importante en los eventos de la Vendimia. La titular del Senado, quien se encuentra a cargo de la Presidencia, llegó ayer a Mendoza y este sábado participa de los eventos de la Coviar.
Así llegaba la vicepresidenta @VickyVillarruel al Desayuno de Coviar. #VendimiaMDZ @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/WkVlKOeOur— Gianni Pierobon (@gmpierobon) March 7, 2026
“Lo mío era jugar al arco, atajé todo”, bromeó el intendente Ulpiano Suarez en la mesa de MDZ Radio sobre su performance en la Vía Blanca al recibir varios productos de las reinas.
El intendente de Ciudad de Mendoza se refirió a la proyección para el 2027. “Es una construcción larga, sostenida en el tiempo y a partir de la experiencia en gestión y formar equipos”, sostuvo.
“A partir del fracaso de la política se han dado fenómenos, pero confío en procesos consolidados en el tiempo”, indicó el jefe comunal.
Asimismo, Suarez se expresó sobre su posible candidatura. “Los apoyos políticos son importantes, la confianza para seguir con este equipo, pero la que elige es la gente”, mencionó.
"Disiento mucho en ser equilibrista. Lo mio es coherencia: apoyo decisiones del Gobierno nacional, pero también he marcado diferencias", resaltó.
El presidente del Partido Justicialista, Emir Félix, se sumó a la mesa de MDZ Radio en el Hotel Hyatt y expresó su postura con respecto al evento de la Coviar. "Escuchamos a los empresarios del sector para ver si van a tener coraje de plantear lo que pasa en el territorio", lanzó.
"El año pasado me fui enojado porque el sector no dijo lo que pasaba. El excedente de stock es por caída del consumo y la pérdida de los valores relativos para poder exportar", señaló Félix.
Asimismo, manifestó que busca saber qué van a pensar el Gobierno nacional y el provincial en respuesta al sector.
El titular de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, aseguró que no tiene "agenda institucional" por Vendimia con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se encuentra en la provincia.
El diputado de LLA @fcorreallano: “Conformaremos nuestro bloque de LLA en Mza pero tenemos que seguir trabajando en conjunto”“No tengo agenda institucional” en eventos de Vendimia con @VickyVillarruel. Esquivó responder sobre su relación con ella @mdz_radio @mdzol #VendimiaMDZ pic.twitter.com/pIentiLSTM— Juan Manuel Torrez (@jmtorrez) March 7, 2026
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, se refirió a la situación de la vitivinicultura y consideró que "es un año de transición para Mendoza". “Marcamos un stock de 6 meses y una cosecha menor. En anuncios no creo que haya algo novedoso”, expresó.
El ministro @RVargasArizu: “El precio de la uva la tiene que marcar la bodega. El Estado no tiene que intervenir”. “Marcamos un stock de 6 meses y una cosecha menor. En anuncios no creo que haya algo novedoso”“Es un año de transición para Mendoza” @mdz_radio @mdzol #VendimiaMDZ pic.twitter.com/gDeMXN7QD6— Juan Manuel Torrez (@jmtorrez) March 7, 2026
La vicegobernadora Hebe Casado se refirió a los cambios en el cronograma y destacó que será "la primera gobernadora" en Vendimia debido a la ausencia de Alfredo Cornejo.
La vicegobernadora @hebesil explicó los motivos de la postergación del Acto Central y destacó que será la "primera gobernadora" en 90 años de Vendimia, por la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo. #VendimiaMDZ @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/WC3d6TytZt— Gianni Pierobon (@gmpierobon) March 7, 2026
De a poco, el espacio destinado para el Desayuno de la Coviar empieza a llenarse. En esta ocasión, la presencia política de relevancia será menor que en años anteriores, pero sí estará en el evento la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Se esperan los discursos del gobernador Alfredo Cornejo y del flamante presidente de la Coviar, Fabián Ruggeri.