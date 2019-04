Denuncia penal contra Carrió por sus dichos sobre De la Sota

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue denunciada penalmente por un abogado particular con motivo de su exabrupto sobre la muerte del exgobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota.

La denuncia fue presentada por el abogado Daniel Igolnikov en los Tribunales de Comodoro Py, y la causa recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadio.

Igolnikov es autor de varias denuncias contra funcionarios de Cambiemos. Por ejemplo, pidió investigar al exministro de Energía Juan José Aranguren y al empresario Ángelo Calcaterra por el caso Odebrecht; y también al exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el acuerdo con el Correo Argentino.

En esta oportunidad, el letrado denunció a Carrió por haber dicho la semana pasada, en una visita a Cruz del Eje, que “gracias a Dios que murió de la Sota, porque ahí sí sabían lo que es una denunciadora”.

La diputada se defendió en la última sesión de la Cámara baja, al aclarar que “no estaba hablando mal de De la Sota”, sino que “estaba hablando del narcotráfico en Córdoba”.

“Como yo creo en Dios, quizás los otros no me entiendan cómo pienso. Yo soy creyente y ustedes no me entienden. Yo no estaba hablando mal de De la Sota, porque incluso lo conocí. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba, y ahí todos se callan. ¡Nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba!”, argumentó Carrió tras la polémica.