Del Caño, seguro de que los mendocinos confiarán más en él que en Lavagna

El candidato a la presidencia por la Izquierda, Nicolás del Caño, se presentó como la única alternativa "no de derecha" que hay en las listas presidenciales para el próximo domingo.

En diálogo con el programa "Otra Manera" por MDZ Radio, el legislador nacional señaló que "no es la primera vez que tratar de robar nuestras propuestas para los jubilados principalmente, los jóvenes y los trabajadores, pero no tienen ninguna credibilidad". Primero, recordó, "lo hizo Daniel Scioli" pero ahora remarcó que lo hace Alberto Fernández.

En Mendoza solo cuatro fórmulas presidenciales llevan listas de diputados nacionales: Fernández - Fernández, Macri - Pichetto, Lavagna - Urtubey y Del Caño, Del Plá.

Para el caso que estés pensando en una tercera opción política: ¿qué opción elegirías en Mendoza, más distante de @mauriciomacri y @alferdez y que lleve listas de diputados nacionales? Son solo dos: @NicolasdelCano y @RLavagna — Gabriel Conte (@ConteGabriel) August 5, 2019

Se planteó como "la única propuesta anticapitalista" y, además, al ser comparado con "un Javier Milei que se pasó de vueltas, en el sentido de que no se lo imagina gobernando, pero con la diferencia de que el liberal afirma no querer hacerlo", Del Caño contestó: "A mi no me van a hacer creer Milei y Espert que están en contra del sistema".

Escuchá la charla completa abajo: