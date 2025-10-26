Decepción en el búnker del peronismo tras la ajustada derrota en provincia de Buenos Aires

Live Blog Post

"Ponerle un freno a Milei en el Congreso"

El candidato a Senador nacional por CABA, Mariano Recalde, habló en conferencia de prensa en el búnker porteño de Fuerza Patria: "Acá nadie afloja", manifestó Recalde, en el marco de una derrota tajante en la Ciudad de Buenos Aires ante Patricia Bullrich, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en territorio gobernado por Jorge Macri.

Mariano Recalde cosechó el 30.61% de los votos frente al 50.43% obtenido por Patricia Bullrich.