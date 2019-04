De Vido será candidato a diputado desde la cárcel

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, será precandidato a diputado en estas elecciones, en la lista que llevará al periodista Santiago Cúneo de candidato a gobernador de Buenos Aires.

El lanzamiento de la lista será hoy en Berazategui, y tendrá lugar en el Cruce de Varela, a las 18. Según publicó Infobae, contará con el respaldo de dirigentes vinculados al kirchnerismo y un grupo de intendentes que apoyará la candidatura de Cúneo respaldada por el Frente Patriótico de Liberación Nacional, el frente electoral que se presentará en los comicios de este año.

De Vido aceptó la propuesta de Cúneo de ser el primer candidato a diputado bonaerense de la lista que respalde su candidatura a gobernador, a pesar de que está detenido hace un año y medio en el penal de Marcos Paz.

De Vido no tiene restricciones para ser candidato a diputado pese a estar desaforado y preso. En el espacio que lidera el periodista consideran que si logran un triunfo, la justicia deberá liberarlo porque volverá a tener fueros como legislador. Además, resaltan que el ex ministro no tiene sentencia firme y lleva un año y medio sin prestar declaración indagatoria.

Fuente: Infobae