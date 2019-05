De qué hablaron los descontentos con Lavagna, su catalizador

Roberto Lavagna se reunió con Ricardo Alfonsín, Federico Storani, el socialista Miguel Lifschitz y Sergio Abrevaya del GEN para avanzar en un armado presidencial. Los radicales descontentos intentarán que la Convención Nacional vote la creación de un nuevo frente, distinto de Cambiemos, que incluya a algunos de sus integrantes. "Hay que hacer un nuevo frente que incluya a Cambiemos y a otros partidos", dijo el ex diputado por la mañana en Radio Con Vos. Horas más tarde llegó hasta las oficinas de Lavagna en Paraguay y Cerrito para avanzar con el armado de esa nueva alianza.

Muchos de los componentes de ese frente ya tejieron acuerdos en otros distritos como Córdoba, en donde el Socialismo apoyó al reelecto gobernador Juan Schiaretti. Precisamente el "Gringo" será el invitado principal de un encuentro que se realizará la semana próxima entre los radicales, Alternativa Federal y los socialistas.

Lavagna celebró el triunfo de Schiaretti, según refirió el portal LPO. "Me gusto su discurso porque cerró la grieta, pero no le puedo pedir definiciones ahora a él", dijo, mientras que Pichetto celebro que en las provincias ganen propuestas "de centro". Otra de las novedades que trajo la jornada fue la predisposición del economista a participar de una interna. El ex ministro de Economía venía negando rotundamente esa posibilidad mientras que hoy dijo que era una cuestión a abordar en el futuro.

La semana pasada Margarita Stolbizer se había mostrado junto con su ex socio Sergio Massa, a quien acompañó en la boleta como candidata a senadora bonaerense en 2017. La líder del GEN también había mantenido un encuentro con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, otra de las patas de Argentina Federal.