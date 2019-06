De Marchi rescató a Cornejo, alentó a Montero y le pegó a Kerchner

El intendente de Luján y precandidato a la gobernación, Omar De Marchi, rescató en el último día de campaña la figura del gobernador Alfredo Cornejo, en una campaña en la que el mandatario provincial respalda a su contrincante interno, Rodolfo Suarez. "Si yo gano me pongo a trabajar en los meses que le restan a Cornejo como gobernador, juntos, para avanzar en las cosas que están faltando".

Se centró en la educación y, apelando a la humildad, señaló. "Yo no hablo porque sea un sabihondo: repito lo que han trabajado mis equipos técnicos que desde hace tiempo están trabajando en la Fundación Pensar".

Cómo reactivar rápidamente la economía

"Cuando no hay un plan, que es una hoja de ruta vas por el camino correcto. Hoy no tenemos esa hoja de ruta; no tenemos la matriz productiva y por eso siempre terminamos cayendo en 'minería sí, minería no'. Mendoza tiene un portafolio de actividades que pueden hacerse. Por supuesto que tenemos que tener minería, pero hay que saber cuál sí y cuál no", dijo al explicar cuál es su proyecto para salir rápidamente de la indefinición en materia económica.

"Mendoza -acotó- tiene un potencial turístico impresionante y no lo estamos aprovechando".

De Marchi consideró que "este gobierno ha hecho cosas importantes que no hicieron otros gobiernos" pero acotó que "no tenemos un Ministerio de Economía potente que nos diga hacia dónde tenemos que ir: ¿cuál es el plan de obras públicas vinculadas con la infraestructura necesario para que haya inversiones? Hay casos en los que no solo no llegan inversiones sino que las que ya hay, se van".

En este punto, citó "el caso emblemático de La Campagnola, que no se fue a Chile o Brasil, sino a San Luis".

En este punto subrayó su desacuerdo con el ministerio integrado de Economía, Infraestructura y Energía, en clara alusión, además, a la cartera que conduce Martín Kerchner, competidor en su pago chico, Luján, contra el demarchista Sebastián Bragagnolo. Rescató la gestión de Laura Montero como ministra de Economía: "Se hablaba con las cámaras, se intercambiaba opiniones y no había un iluminado que decidía todo". Consideró que "no sé si en las listas, pero la querría en mi equipo".

La muerte de Moneta y la idea de un banco provincial

De Marchi no consideró "prudente hacer declaraciones personales" por la muerte del empresario Raúl Moneta. "Ha muerto hoy", justificó. Pero consideró "inviable" que haya un banco provincial, como el propuesto por Rodolfo Suarez. "Si mandan la plata que debería gastarse en crear un banco provincial al Fondo de la Transformación, sería mucho mejor". Descalificó a Suarez: "Quiero pensar que fue solo una ocurrencia de campaña". "No podemos gastar dinero en una aventura que va a terminar mal, porque vuelven a prestarles a los amigos del poder, a los amigos de los políticos y a los políticos".