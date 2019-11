De Marchi hizo estallar la grieta interna del macrismo

Omar de Marchi reaccionó con virulencia ante la noticia de que el futuro presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados será Cristian Ritondo.

"No es bueno enterarse por los diarios sobre quien podría presidir el Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio que pronto integraré", señaló en las redes sociales el intendente de Luján y diputado nacional electo.

"Menos me gusta aún que me amenacen que si no soy obediente deberé estar fuera del bloque", agregó De Marchi, en clara referencia a declaraciones de Ritondo en las cuales les marcó la cancha a los dirigentes que quieren tomar distancia del macrismo ortodoxo, como Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados.

De Marchi expuso sin tapujos la grieta del PRO al sostener en un extenso hilo de Twitter: "Es evidente que una de las debilidades que motivaron perder las elecciones, fue la subestimación por la acción política. Cuando se decidió recuperar la calle, el resultado fue evidente: se creció casi 10 puntos en sólo 30 días y a punto de forzar un balotaje".

"Y la iniciativa de las 30 marchas no surgió de un laboratorio, sino de la pasión de gente que cree en la política como herramienta de enamoramiento y transformación social. Obvio que debemos estar más juntos que nunca en este tiempo, pero no a los empujones", agregó De Marchi.

También escribió el intendente de Luján, en claro mensaje para el ministro de Seguridad bonaerense: "Debo haber sido de los defensores más coherentes de los pilares republicanos en esos tiempos, sosteniendo a Mauricio Macri con convicción y pasión, sin especulación, sin encuestas en la mano. No creo en aquellos que hoy torpemente creen ser los dueños del macrímetro".

"En Luján ganamos las elecciones con casi el 60% de los votos. Desde allí hablo", cerró De Marchi, a lo que agregó el hashtag #MM2023. Abrió así una confrontación fuerte que tiene en el centro de la escena los cargos y el protagonismo de los referentes del macrismo en el Congreso.