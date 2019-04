De Marchi denuncia "operaciones mediáticas infantiles" en su contra

"Con el apoyo de los mendocinos, vamos a gobernar Mendoza a partir del próximo 10 de diciembre", tuiteó el intendente de Luján, Omar de Marchi, volviendo a marcar la cancha con firmeza a las versiones que hoy continuaron difundiendo una posibilidad de que renuncie a la precandidatura a la gobernación en la que compite dentro de Cambia Mendoza contra Rodolfo Suarez, para abocarse a un nuevo período como intendente.

De Marchi adjudicó la versión mediante un mensaje difundido en Twitter a "las operaciones mediáticas infantiles de aquellos que están más preocupados en los acuerdos de cúpulas, que en resolver los problemas de la gente, demuestran el temor hacia lo que no controlan".

La ola de desmentidas no siempre se manejó con la prensa en "on", pero fue contundente aun de voceros radicales que descartaron tal posibilidad. "Al Omar no lo puede bajar de su candidatura ni siquiera Mauricio Macri", le dijo a MDZ un importante dirigente radical, tras el estallido en Buenos Aires de la versión. Pero no fue la única voz cercana a Alfredo Cornejo que dijo lo mismo.

Con el apoyo de los mendocinos, vamos a gobernar Mendoza a partir del próximo 10/12.

Las operaciones mediáticas infantiles de aquellos que están más preocupados en los acuerdos de cúpulas, que en resolver los problemas de la gente, demuestran el temor hacia lo que no controlan. — Omar De Marchi (@omardemarchi) 16 de abril de 2019

Inclusive, desde el peronismo, en sus diversas fuentes, coincidieron con De Marchi, aun cuando se mostraron expectantes de que la interna entre cornejistas y macristas le haga daño a la alianza mendocina.