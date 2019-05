Dante González: "El peronismo mendocino se presta a un juego del oficialismo"

Juan Dante González, gremialista de los petroleros privados y adherente a la Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, sin embargo no va dentro del frente Elegí, en el que disputan la candidatura a gobernador otros dos peronistas, Anabel Fernández Sagasti y Alejandro Bermejo. González va por la Lista 6 (que antes usó el PI y Protectora). Habló del cartel que lo muestra junto a CFK y que subraya el nombre del libro "Sinceramente", a la vez que señaló que ese abrazo con la expresidenta, "la sacaron en Mendoza en 2013 o 2014".

"Nadie pude discutir mi militancia en el kirchnerismo: así llegué en el 2007 y me fui en el 2015. Seguí siempre una misma línea", dijo esta mañana en MDZ Radio.

Sobre su diferencia con el Partido Justicialista, explicó que él ahora representa al Partido Laborista. "Hicimos una alianza con el Partido Intransigente y a nivel nacional conformamos el frente con el peronismo".

Sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner, valoró su "experiencia y capacidad". "Es la única que puede sacar a la Argentina adelante".

Al no acompañar a Unidad Ciudadana en las PASO de Mendoza, dijo que no cree que le quite votos a los cristinistas que siguen a Anabel Fernández Sagasti. "Estoy dentro del frente nacional y popular" y dijo que "hice esta alianza con el Partido Intransigente porque en el peronismo algunos dirigentes no entienden la realidad de Mendoza y el país. Lo digo en torno a los tratamientos en la Legislatura o las negociaciones con el gobierno nacional y provincial. Creo que se prestan para un juego que perjudica a los trabajadores y a las pymes. Hay círculos muy cerrados dentro del peronismo y por eso, con otro grupo de compañeros dentro del movimiento obrero organizamos esta lista".

González dijo que no habló el uso de la foto de Cristina Kirchner porque "Cristina es de todos". Acusó de un pensamiento restrictivo a "quienes han fracasado en todo" y dijo que la exmandataria "es una hacedora para todos los argentinos, no para un grupo".

"Decidí ser precandidato a gobernador porque creemos que algo tenemos que aportar al momento que vive Mendoza y Argentina. Hay que aportar entre todos los granitos de arena para salir de esta situación. Hay que concientizar a la gente de que hay que practicar la política. Hay que hacer una Mendoza que crezca y no una en la que no hay trabajo o los sueldos son muy bajos. Hay que generar una Mendoza productiva".

Sobre la precandidatura a concejal de Guaymallén del boxeador Jonathan Barrios, tras elogiar su figura deportiva, criticó las presiones recibidas en ese municipio. "El intendente lo ha presionado", indicó González, quien graficó que "yendo en un tercer lugar en la lista no iba a llegar", dijo que le dijeron al también empleado municipal.

"Hemos conformado con Daniel Galdeano, que es el presidente del PI, un grupo de gente en todo el país de gente que no ha estado en la política y que tiene mucho que aportar", indicó.