El reconocido empresario del mundo del entretenimiento Daniel Grinbank, crítico de la gestión de Mauricio Macri, compartió en las redes un video que deja en una posición incómoda al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Se trata de un fragmento de una entrevista en el canal de noticias TN antes de las elecciones presidenicales de 2015. Allí, el periodista Alfredo Leuco les preguntó si el gobierno de Macri aplicaría una devaluación o un ajuste, lo cual ambos funcionarios negaron de manera rotunda. De hecho el periodista les pregunta si se animarían a mantener su posición con una promesa “ante cámara para todos los argentinos” a lo cual Peña y Frigerio acceden sin problema.

Se habla de las mentiras o promesas electorales para q ser votado en las elecciones y poco se recuerda los engaños de @marquitospena o @frigeriorogelio en las anteriores en el 2015. Una eficiencia tremenda en marketing, q no fue al gobernar,con complicidad de cierto periodismo pic.twitter.com/GJLlUQDPvr — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) 30 de julio de 2019

“¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Mauricio Macri?”, fue la pregunta de supuestos televidentes que Leuco les transmitió a los funcionarios. Peña respondió tajante: “Eso es mentira. No hay ni brusca devaluación ni ajuste previstos. Es una trampa típica del relato del kirchnerismo de hacer una pregunta de algo que no dijimos”.

“¿Usted se compromete ante la gente que si Macri es presidente no habrá devlauación?”, preguntó Leuco entonces, apuntando a cámara. Nuevamente respondió Peña: “Acá el tema central es que no va a haber ajuste porque venimos de una economía ajustada y devaluada”. “Lo que necesitamos ahora es crecer, fortalecer el peso y combatir la inflación. Eso es lo que va a pasar desde el 10 de diciembre porque va a haber un gobierno que genera confianza, que es algo que el kirchnerismo ya no puede generar”, insistió Peña. Es sabido que nadie resiste un archivo.