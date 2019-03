Jaim Etcheverry: Cuánto de culpa y de responsabilidad tienen los padres en la educación

Para el reconocido experto en temas educativos Guillermo Jaim Etcheverry, los problemas en la educación subsisten, hay que ser cautos con los resultados de Aprender y hay esperar los de PISA 2018. En diálogo con MDZ Radio en el programa "Uno nunca sabe", el especialista deshiló la situación de la educación en Argentina y cargó responsabilidad en los padres.

Consideró que "es difícil determinar desde cuándo estamos así". "Las pruebas internacionales los chicos que tienen mejores resultados son los hijos de las familias con mejores recursos económicos y los hijos de profesionales y que van a escuelas con mayores recursos". Pero aclaró: "Esos chicos que más rinden están peor que los peores de otros países: ahí está el problema".

"En la Argentina nos definimos por la educación, pero en los hechos concretos, la educación importa poco", criticó.

Privadas vs públicas

"El resultado -evaluó- es que los chicos rinden más en ambas modalidades educativas de acuerdo a su origen económico, lo que es un dato preocupante". Para Jaim Etcheverry, "se ve muy bien en las evaluaciones del último año del secundario. A la escuela le4 cuesta corregir esa diferencia económica, que al final es lo que debería lograr".

¿Las soluciones?

El experto dijo que "los padres tienen que empezar a preocuparse más por la calidad de educación. Uno no ve manifestaciones en las calles en donde se pida eso. La gente está muy conforme con la educación que recibe: el 60% de los padres responde en las encuestas que está mal o regular. Pero cuando uno les pregunta individualmente si están satisfechos por la educación de sus hijos, más del 80% dicen que sí. Creen que el problema educativo afecta a'los otros'".

Subrayó que "hay un conformismo, que nadie ve que haya un problema más o menos importante". Por ello, consideró que "son muy importante continuar con las evaluaciones anuales". Criticó, sin embargo, que "esos resultados están muy resguardados y deberían dárselos a los padres, para que tomen conciencia de lo que les está pasando a sus hijos".

Qué docentes hacen falta

"Todos los países que han mejorado la educación lo han hecho mejorando a los docentes. Uno de esos factores -dijo- es el mejoramiento de sus salarios, que sepan que su actividad es valorada. En general, los docentes terminan siéndolo porque no pueden hacer otras cosas, y eso no es lo ideal". Y ejemplificó que "hay países en que las exigencias para poder estudiar docencia son muy alta y en el país hay miles de institutos de formación docente. ¿Cómo se garantiza la calidad de todos ellos? La calidad pasa por la formación inicial y contínua de docentes que además, sean muy reconocidos económicamente, como cualquier actividad importante. Más importante que ellos, no hay", dijo Jaim Etcheverry.