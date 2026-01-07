Cuáles son los 6 bancos que le prestarán US$3000 millones al Gobierno para los vencimientos de deuda

Para cumplir con un vencimiento de deuda clave este viernes, el Banco Central consiguió hoy un nuevo financiamiento externo por US$3000 millones a través de un acuerdo con seis bancos internacionales. La operación permitió reunir los dólares necesarios para afrontar compromisos que totalizan alrededor de US$4200 millones y se instrumentó mediante un REPO con un plazo de 372 días y una tasa anual del 7,4%.

El acuerdo fue celebrado por el presidente Javier Milei , quien alardeó en redes sociales sobre la posibilidad de afrontar con este pago a los bonistas.

El acuerdo se concretó con la participación de Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs , entidades que aportaron los fondos bajo esta modalidad de financiamiento.

Se trata del tercer repo que la Argentina acuerda con bancos internacionales en el último año. Según informó MDZ esta semana, en enero de 2025 el Central había cerrado una operación por US$1000 millones y en junio otra por US$2000 millones, ambas con tasas más elevadas.

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$7000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$1600 millones, para llegar a los pagos necesarios.

El Gobierno, el primer día hábil del año, envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Sobre este nuevo, el Banco Central emitió un comunicado en el que confirmó: “La transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”.

¿Qué es un Repo?

Un Repo consiste en un mecanismo financiero mediante el cual se accede a fondos de corto plazo entregando títulos como respaldo y asumiendo la obligación de recuperarlos más adelante en una fecha y a un valor ya definidos. En otras palabras, e trata de una forma de prestamo con activos, que en este caso fueron bonos soberanos en dólares regidos por la legislación argentina.