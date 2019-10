Cruce de disculpas entre Casero y el dueño del bar del que fue echado

El dueño del bar del que un encargado echó al comediante Alfredo Casero pidió hoy disculpas por el episodio, al tiempo que el actor también hizo referencia al episodio, que fue filmado y se viralizó.

"Fue con un empleado la pelea, está arrepentido porque se le fue de las manos. Tengo un amigo en común con Alfredo y lo llamé, por suerte quedó todo bien. Le pedí disculpas”, indicó el comerciante al portal Infobae.

Hernán, el dueño, explicó que el encontronazo fue con un hombre de 80 años que trabaja en el lugar, y lamentó que el episodio haya tenido tanta repercusión. "No me sirve que el restaurante tenga un tinte político, no somos K, ni macristas ni nada. Quiero que la gente entienda que fueron muchos años de sacrificio para que en una hora se vaya todo al diablo, porque cuando pasa algo así la gente no viene más. Pelearse no ayuda, siempre trato de guardar mis pensamientos sobre fútbol o política”, explicó.

“Mirá que somos varios los que tocamos el tambor de Macri” le contestaron al dueño del bar “El Timón de Jesús” en Av. Dorrego 1695 luego de ECHAR a Alfredo Casero por pensar DIFERENTE. Que distintos somos. Y dicen que vuelven mejores?#LoDamosVuelta #NoVuelvenMas pic.twitter.com/wg2mMxrRAP — Fio (@fio2023) October 9, 2019

De todas maneras, Hernán también le adjudicó parte de la culpa del encontronazo al comediante, ya que contó que la discusión se originó cuando Casero se fue detrás de la barra y el empleado le empezó a “hablar de la jubilación”, y ahí se dieron a “palo y palo”.

Por su parte, Casero habló del hecho en su cuenta de Twitter. "Por favor no tiene nada que ver el restaurante donde estuve. Yo no lo filmé. Es algo común a lo que estoy acostumbrándome. Podía haber pasado desapercibido, pero por favor el dueño del bar es amigo de un amigo. Por favor sean justos", dijo.

