"Cristina va a seguir presa porque es una chorra": Milei con los tapones de punta en la apertura de sesiones

En un discurso que podría extenderse alrededor de 40 minutos, fuentes oficiales confirmaron a MDZ que el primer mandatario comenzará con un estado de situación con el que se encontró la adminsitración libertaria al asumir y cómo se encuentra el país, dos años después.
Luego, la segunda parte del discurso apuntará a los proyectos que tiene el oficialismo en carpeta y que buscará materializar a lo largo de este año tras el espaldarazo recibido en la sesiones extraordinarias de febrero, donde logró aprobar nada más ni nada menos que la tan ansiada reforma labora, la baja en la edad de imputabilidad y la ratificación entre el acuerdo UE-Mercosur.
Párrafo aparte merece la expectativa que genera el reencuentro del jefe de Estado con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, en el recinto.
01-03-2026 21:29
Javier Milei con los tapones de punta en su apertura de sesiones
Apertura de sesiones: "La justicia social es un robo, manga de delincuentes", cruzó Milei al peronismo
01-03-2026 21:25
"La moral como política de Estado"
"La intención de dar a cada uno lo que es suyo". En una declaración de principios filosóficos, el Presidente volvió a inscribir a la visión de la administración libertaria acorde a los "valores de Occidente".
"En segundo lugar, la eficiencia económica, y por último, el utilitarismo político", expuso Javier Milei.
01-03-2026 21:23
"Primero agarrá los libros"
Javier Milei continúa con los cruces con la oposición. “Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia, por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar. En un libro que se llama la doctrina del fascismo, estos personajes siniestros decían “nada fuera del Estado”. Qué tiene que ver eso conmigo, tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista”
01-03-2026 21:23
"La justicia social es un robo"
Envalentonado por los aplausos de sus seguidores, Milei remarcó que “la Justicia social es un robo” y acusó a los legisladores kirchneristas de “manga de ladrones” y “delincuentes”. “Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum con Irán, por Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, remató. Mientras tanto, los legisladores libertarios vivaban: “Presidente, presidente”.
01-03-2026 21:20
El violento cruce de Javier Milei a la oposición: “Manga de ladrones, delincuentes”
Retomando su estilo característico, Javier Milei aprovechó una ovación de su propia bancada para lanzar una chicana hacia la oposición. “Ustedes también pueden aplaudir, porque soy su presidente aunque no les guste”, disparó.
Cuando los legisladores de la oposición respondieron enojados, Milei insistió: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”. Luego, sentenció: “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos”.
01-03-2026 21:14
"El ajuste tenía que hacerlo la política"
Javier Milei continúa con el balance de su gestión. Presupuesto y Ley de Inocencia Fiscal. "Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que se demuestro lo contrario.
"Reformamos la Ley penal juvenil, un régimen penal obsoleto que tenía 45 años de antiguedad. El que las hace las paga", subrayó el jefe de Estado.
01-03-2026 21:10
Inició la exposición de Javier Milei
El jefe de Estado comenzó su discurso haciendo un balance del estado de situación con el que la gestión libertaria se encontró cuando llegaron a la presidencia. Con una situación, según el Presidente, parecida a la de Raúl Alfonsín y el 2001, "hoy la Argentina será grande nuevamente", aseguró.
Un "combo que nos hubiera conducido a ser Venezuela", manifestó.
01-03-2026 21:07
Javier Milei ingresó al recinto para dar su discurso
En medio de ovaciones, el Presidente ingresó al Congreso para dar comienzo a la apertura de sesiones ordinarias. Terminó el cuarto intermedio.
01-03-2026 21:05
"Vamos, Kari"
Ovación en el recinto para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
01-03-2026 21:00
El ingreso de Javier Milei al Congreso con Victoria Villarruel y Karina Milei
Tras ser escoltado por los Granaderos a Caballo, el presidente Javier Milei arribó al Congreso de la Nación, donde ingresó junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí, fue recibido por un conjunto de legisladores, que lo saludaron afectuosamente y le dieron la bienvenida al libertario al Palacio Legislativo.
01-03-2026 20:52
Javier Milei llegará en breve al Congreso
El Presidente ya se encuentra en camino hacia el recinto y en minutos brindará su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa en lo que representa una nueva apertura de sesiones ordinarias de su mandato.
01-03-2026 20:48
El Gabinete de Milei ya se encuentra en el Congreso
Live Blog Post
01-03-2026 20:40
“Gatito mimoso de Trump”
El cartel de Myriam Bregman contra Javier Milei a la espera de su discurso en la Asamblea Legislativa.
01-03-2026 20:36
Las Fuerzas del Cielo llegaron al recinto
Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, y el diputado bonaerense Agustín Romo, dicen presentes en el Congreso a la espera de la llegada de Milei.
Ambos responden a Santiago Caputo e integran la agrupación Las Fuerzas del Cielo.
La Corte Suprema de Justicia presente para escuchar a Milei
Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, esperando la llegada de Javier Milei al Congreso para escuchar el discurso de apertura de sesiones ordinarias.
01-03-2026 20:25
"Gabinete nacional listo para partir"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó una foto en la que se ve al gabinete de Javier Milei a punto de partir rumbo al Congreso para escuchar al Presidente.
Nahuel Gallo fue liberado y ya se encuentra en viaje hacia la Argentina
El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo detenido en Venezuela durante 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades de Caracas. La noticia fue confirmada en redes sociales por su esposa, María Alexandra Gómez, a través de un mensaje atravesado por la emoción.
“Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, expresó Gómez, quien días atrás había recibido en vivo, durante una entrevista radial, un llamado telefónico del propio Gallo.
La diputada nacional Cecilia Moreau aseguró en su cuenta de X que en lo que va de la gestión libertaria, "ya cerraron más de 22 mil empresas, 300 mil laburantes se quedaron en la calle y el número sigue en aumento".
EN LA ARGENTINA DE MILEI UN TRABAJADOR ES DESPEDIDO CADA 4 MINUTOSYa cerraron más de 22 mil empresas, 300 mil laburantes se quedaron en la calle y el número sigue en aumento.Pero Milei no hablará de eso porque no gobierna para el pueblo, sino para el poder financiero y las… pic.twitter.com/5hqc2F3xgM
Militancia que responde a Sebastián Pareja en el recinto
Mientras todavía no se observa la presencia de Las Fuerzas del Cielo (la agrupación que responde al asesor Santiago Caputo) en los palcos, la militancia alineada con el karinista Sebastián Pareja entona cánticos al ritmo de “Seba, Seba”.
Militancia que responde al diputado libertario Sebastián Pareja en el recinto
Antonio Riccobene
01-03-2026 19:21
Patricia Bullrich: arquitecta del triunfo legislativo del Gobierno
Las recientes victorias libertarias en el Senado de la Nación tienen nombre y apellido: Patricia Bullrich. Tras la imposición de las reformas libertarias en las sesiones extraordinarias de febrero, la presidenta del bloque libertario en el Senado espera la llegada de Javier Milei al Congreso con una ironía al kirchnerismo.