Cristina Fernández dijo que "tenemos el derecho a volver a ser felices"

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que la sociedad no debe creer "todo lo que ve en la televisión nunca más" durante el acto de cierre de campaña del candidato a gobernador bonaerense del espacio, Axel Kicillof, que se realizó en la ciudad de La Plata.

"Así como le pido a los dirigentes que no se la crean, también le pido a la sociedad que no se crean todo lo que le dicen en la tele nunca más, porque los que han destrozado esto no cayeron de un plato volador", dijo la ex mandataria desde el escenario montado en el Bosque de La Plata.

En vivo desde La Plata, cierre de la campaña de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. https://t.co/tDu6LQkBXE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2019

La senadora señaló "que hay que democratizar el país en todos sus aspectos" y mencionó la economía porque, advirtió, de lo contrario "va a ser muy difícil construir una sociedad mejor".

Fernández de Kirchner, sostuvo que hay que "volver a recuperar la felicidad, el derecho a ser felices" porque "eso es lo que queremos los argentinos, los bonaerenses y los platenses: Tener el derecho a volver a ser felices".