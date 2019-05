Cornejo visitó el stand de Mendoza en la Feria del Libro 2019

El gobernador Alfreedo Cornejo viajó a Buenos Aires para visitar el stand de Mendoza en la Feria Internacional del Libro, ubicado en el Pabellón Azul. También asistió a la presentación del libro del diputado nacional Martín Lousteau.

“Es difícil sostener la industria editorial, por eso es importante el papel del Estado. Para quienes avizoran que el libro papel va a desaparecer, nosotros creemos que no, y que en la medida que las cosas sean de calidad, tengamos buenas redes de distribución, etc., vamos a sostener esa industria”,afirmó el mandatario provincial y sostuvo que “el papel del Estado, y en la Cultura en particular, es sostener estas actividades y promover a quienes escriben. Nuestra presencia aquí tiene ese objetivo”.

Con una posición ya consolidada entre las ofertas editoriales, a través de la Secretaría de Cultura, la provincia de Mendoza participa por tercer año consecutivo en el Pabellón Azul de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con una amplia oferta literaria y con actividades de promoción de nuestros autores.

Los libros de Ediciones Culturales Mendoza y los de otras editoriales de la provincia, como Bambalí, Ediunc, SS&CC, Editorial UMaza, Zeta, Qellqasqa, Bruma y Andrómeda, además de publicaciones autogestivas, están a disposición de los visitantes de la feria en un stand.