Cornejo puso en manos de Suarez la continuidad de la cláusula gatillo

El gobernador Alfredo Cornejo dejó hoy en manos de su sucesor, el gobernador electo Rodolfo Suarez, la continuidad de la cláusula gatillo, que actualiza los salarios de los estatales de acuerdo a la inflación.

"La circunstancias económicas condicionan la administración de los estados, y del Estado provincial", expresó Cornejo tras asistir al Observatorio Red Global de Educación Física. El gobernador señaló que en el país hay actualmente una "altísima inflación, y que "no se tiene certezas si se va a bajar la inflación en el 2020", algo que viene acompañado de una baja recaudación.

Por eso se refirió a la posibilidad que Suarez maneja de eliminar la cláusula gatillo, que adelantó en una entrevista con MDZ. "El gobernador Suarez es una persona muy responsable y va a saber cuidar el dinero de todos los mendocinos", comenzó Cornejo. Si bien no quiso adelantar si la cláusula seguirá o no, dijo que para él "está bien todo lo que se resuelva en el marco de responsabilidad fiscal, y él (Suarez) es muy responsable fiscalmente". "Avalo sus declaraciones y el criterio de administración que tiene", puntualizó.

Cornejo avaló las declaraciones de Suarez.

Sobre las circunstancias que hacen pensar en eliminar esta cláusula, remarcó que "ha habido un conjunto explosivo de situaciones que ha sido alta inflación con baja recaudación. Eso es lo que no hay que dejar de mirar". Además pidió no sólo observar a Suarez cuando se tomen decisiones: "Buena parte de las decisiones van a estar en manos del presidente Macri reelecto, o si es electo el presidente Alberto Fernández. Va a haber que mirar allí, no tanto a Rodolfo Suarez. Que el se anime a poner este manto de responsabilidad me parece muy provechoso".