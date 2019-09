Cornejo: "Intervenimos en 8.000 de los 17 mil kilómetros de ruta de Mendoza"

El Gobernador Alfredo Cornejo participó de la inauguración de la obra en la ruta nacional 143 Carmensa-San Rafael, donde destacó el hecho de que durante la gestión se intervinieron 8.000 de los 17 mil kilómetros de rutas que tiene Mendoza.

Las tareas consistieron en la repavimentación y posterior mantenimiento de 114 kilómetros de calzada, en un tramo que incluye desde San Rafael a General Alvear, por el que se calcula que transitan unos 2.300 usuarios.

Desde el Gobierno y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) coincidieron en que la rehabilitación de esta vía dinamizará al sector turístico sanrafaelino y las áreas productivas vinculados a la actividad de vacunos, caprinos, ovinos, vides, olivos y vinos.

Además, en que "mejorará las condiciones de circulación y seguridad vial en el tramo urbano de la vía en su paso por San Rafael", ya que se trata de un corredor muy utilizado por el turismo y la producción, por ser la conexión con el aeropuerto local y un paso obligatorio para los turistas que realizan el recorrido por los caminos del vino.

Walter Marcolini, intendente de General Alvear, sostuvo que “las rutas nacionales, con una buena infraestructura, permiten que la ciudadanía se traslade de forma segura, pero también que la actividad productiva tenga la posibilidad de circular por ellas. Esta obra ha sido muy importante, es significativa porque representa una mejor infraestructura tanto para Alvear como para San Rafael”.

Por su parte, Patricia Gutiérrez, titular de la DNV, manifestó que ya se han invertido en el Sur provincial alrededor de $5.000 millones. “Si en algo se ha caracterizado esta gestión, ha sido en el federalismo de las inversiones, no recuerdo una inversión de estas características en rutas nacionales".

Cornejo, por su parte, destacó los 144 kilómetros que se han repavimentado. “Es una inmensa inversión la que se ha hecho y es totalmente federal. Los $5.000 millones de pesos invertidos por Vialidad Nacional, más los $2.000 millones de pesos invertidos por nosotros, hacen que el Sur haya experimentado, en estos años de gestión, la mayor inversión desde el inicio de la democracia”.

En este sentido, detalló: “Hemos intervenido 8.000 kilómetros de rutas de los 17.000 kilómetros que hay en la provincia. Todas estas obras generan riquezas que con un Estado eficaz pueden ser redistribuidas equitativamente. Queremos alentar a la producción y a la gente de trabajo, que no nos ganen los que se organizan para no trabajar”.

El mandatario agregó: “Protegimos el agro con el seguro agrícola, con los aviones de la lucha antigranizo. El año pasado enfrentamos la granizada más difícil que nos haya tocado atravesar en épocas de cambio climático. Sin embargo, tuvimos una pérdida de 16 mil hectáreas, cuando las pérdidas promedios han alcanzado las 21 mil hectáreas. Esto es una clara señal de que por primera vez la lucha antigranizo ha empezado a funcionar en Mendoza”.

Asimismo, Cornejo afirmó que “proteger a la agricultura es también construir estas rutas donde no se cobra ningún tipo de peaje. No falta quien dice que la gente no come pavimentos ni ladrillos, es obvio que la gente come alimentos. Pero es imprescindible para combatir la pobreza que creemos riquezas y las riquezas se generan trabajando. Para que haya riquezas es imprescindible que tengamos rutas como estas”.

“Estamos cambiando el Estado, somos el equipo que está más preparado para hacer lo que falta. Este Gobierno ha invertido más en el Sur que en cualquier otro gobierno y lo digo con registros públicos y expedientes que lo respaldan”, completó el Gobernador.

Del acto además participaron el intendente de Ciudad y candidato a Gobernador, Rodolfo Suarez; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; la titular del Ente Regulador Eléctrico, Jimena Latorre, y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salamone.