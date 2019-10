Cornejo: "Hubo errores de estrategia política y en la comunicación"

El gobernador Alfredo Cornejo puede dormir tranquilo. Ganó con contundencia en la provincia superando el 52% y a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, en Mendoza Mauricio Macri fue el candidato presidencial más votado dando vuelta el resultado de las PASO. Eso le da espalda para criticar con fundamentos y también para llegar al Congreso de la Nación con argumentos como para reclamar un lugar preponderante. "Creo que hubo errores de estrategia política y en la comunicación", subrayó Cornejo en conferencia de prensa.

Si bien el diputado nacional electo declaró con cautela porque todavía no estaban publicados los resultados oficiales, admitió que la táctica nacional tuvo fisuras y eso llevó a la derrota de Macri. "Hubo errores en cómo se buscó persuadir con mensajes de esperanza y no de esfuerzo. Ese error comunicacional lo he venido marcando", destacó.

Pero además de ello, recordó discusiones tácticas que en su momento no fueron escuchadas en la Casa Rosada como la necesidad de desdoblar las elecciones en Buenos Aires. "A esta altura ya no tiene sentido hablar de ello", sostuvo Cornejo y dijo que "hay que mirar para adelante". Al mismo tiempo, reafirmó que "hay que mantener Cambiemos porque es una expresión genuina que representa a millones de argentinos que quieren equidad, ascenso social por esfuerzo y no de regalo, transparencia y no corrupción".

Pero antes de ello, dejó un pensamiento en el aire que podría haber estado dirigido a Mauricio Macri. Específicamente, dijo que a la ambición de poder hay que acompañarla con proyectos, porque si no no alcanza. "Tuvimos dirigentes con mucha ambición de poder pero pocos proyectos y programas que puedan sostener esa ambición de poder. Lo veo en argentina en gente que llega a ser intendente, gobernador e incluso presidente", deslizó sin aclarar a quién hacía referencia.

Sea quién sea el destinatario de esa idea, Cornejo aclaró que "los liderazgos mesiánicos no sirven" y que hay que construir alternancia con equipo, programas y propuestas. Por último dejó claro que en Mendoza se logró dar vuelta el resultado de las PASO gracias a la apuesta por la gestión provincial. "Si uno tiene mejor imagen que otro es obvio que se hará hincapié en esa persona. Pero nunca hubo ocultamiento", afirmó sobre la táctica electoral de centrar la campaña en la figura del gobernador candidato a diputado nacional y no en el propio presidente.

"Por lo demás quiero decir que en Mendoza las ideas que hemos transmitido han sido comprendidas por una gran mayoría de la población que ha entendido que de las situaciones dificultosas no se sale con populismo y consignas vacías. Queremos ratificar ese compromiso de seguir trabajando en esta misma dirección", finalizó.