Cornejo habló de la deuda, pidió crédito y criticó a Cristina

El gobernador Alfredo Cornejo divide sus días entre la gestión y la campaña. El mandatario encabeza la lista de diputados nacionales en la boleta de Mauricio Macri y el 11 de agosto aspira a contar con el acompañamiento de los mendocinos en las urnas. En ese contexto, este martes brindó una entrevista en Radio Mitre, en la que habló de su gobierno y dijo por qué necesita el apoyo de la ciudadanía para llegar al Congreso. Además, criticó a Cristina Fernández de Kirhcner y aseguró que si Alberto Fernández es presidente la exmandataria será quien tenga el poder real. "Espero que no gane", afirmó.

Entre otros temas, el gobernador se defendió de las críticas por el endeudamiento que ha pedido para la provinicia e incluso fue un paso más allá al afirmar que es "imprescindible" tomar 25 millones de dólares del BID para la planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). "El 9 de diciembre se agotan los plazos y el BID ya le dio el dinero al gobierno nacional. Ahora necesitamos la autorización legislativa para tomar esa deuda en dólares que tiene cinco años de gracia y se pagará a 20 años al 4% de interés", subrayó el mandatario. El proyecto se encuentra trabado por el peronismo y Cornejo recordó que serviría para generar gas en El Borbollón y mejorar el tratamiento de residuos en forma integral.

Sobre las acusaciones de la oposición, que lo culpa de haber asfixiado a la provincia, reiteró que Francisco Pérez le entregó el gobierno con 1450 millones de dólares de deuda y hoy la deuda es de 1400 millones de dólares. "Hoy la deuda es del 11% del producto y con vencimientos a 25 años. Lo razonable es no tomar deuda para gastos corrientes. Hay que tomar deuda para generar riqueza y eso es lo que hemos hecho", manifestó a Radio Mitre y dijo que se tomó deuda sostenible en el tiempo.

Durante la entrevista Cornejo fue muy crítico con el peronismo y dijo que no hay interlocutores ni gente con inteligencia que sume al debate público. "El peronismo está muy dividido. Hablé con Fernández Sagasti por el financiamiento para obras, y el fondo anticíclico, pero ella es jefa de una minoría y aunque ganó las PASO sigue siendo eso. Dan su palabra pero después no la pueden cumplir", remarcó el gobernador.

En cuanto al panorama nacional aseguró que si bien el candidato a presidente del peronismo es Alberto Fernández, en caso de ganar será Cristina Fernández quien tenga el poder. "A ella no le importna los números. Le importan los conceptos y la posverdad. Se aprovecha la cultura populista que hay en la Argentina", manifestó y agregó que "ojalá no gane". "Da la impresión de que Cristina va a mandar. Ella armó las listas para el Congreso y se blindó en la Cámara de Senadores y de Diputados. No me cabe dudas de que el pso del gobierno lo va a tener ella, aunque espero que no gane", sostuvo.