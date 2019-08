Cornejo: "Fernández Sagasti no ha administrado ni un kiosco"

Alfredo Cornejo eligió cerrar la campaña electoral con un ataque a alguien que no compite en esta elección: la senadora nacional Fernández Sagasti.

Ocurrió este jueves, sobre el final de una entrevista de Radio Nacional. Cuando se consultó al gobernador sobre las críticas hacia él que volcó en MDZ la primera precandidata a diputada nacional del frente Todos, Marisa Uceda, la respuesta fue virulenta.

Uceda había tratado a Cornejo de violento, ante lo cual, Cornejo sostuvo: "Lo único que yo he dicho es que Fernández Sagasti, Uceda y (Lucas) Ilardo son de La Cámpora y no he mentido en lo más mínimo. A ellos los ha creado y empoderado Cristina", expresó.

Pero el foco estaba en la candidata a gobernadora del PJ, sobre quien cargó con todo. "Fernández Sagasti no ha sido funcionaria en su vida y no ha administrado ni un kiosco, y está propuesta para administrar la Provincia".

También afirmó Cornejo que "se recibió de abogada siendo diputada nacional". "Ha sido diputada y senadora nacional por el dedo de Cristina", agregó.