El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a la agresión que sufrieron candidatos del Frente Todos en Godoy Cruz. El mandatario aclaró que no conoce al joven que decía representarlo en el barrio Jardín Sarmiento y que apedreó el auto de la candidata a concejal Gabriela Malinar. "Yo no sé por qué dicen que era militante de Cambia Mendoza. Yo no lo conozco", subrayó en relación a Rodrigo Aznares.

Aznares fue filmado por militantes del frente Todos el jueves de la semana pasada. En las imágenes se puede ver cómo le tira piedras al auto de Malinar y los amenaza con dispararles si no se van del barrio. Al respecto, Cornejo expresó que el mismo Aznares habría agredido al chofer de García Zalazar días antes del incidente con Malinar. "Al parecer es un chico violento", sostuvo.

Entrevistado por LV Diez, el mandatario negó que la respuesta oficial sobre este tema se haya demorado. Específicamente, felicitó a García Zalazar por no haber protegido al agresor, a pesar de que es empleado del municipio.

"Estamos conformes con la tarea del intendente, porque no lo cubrió aún siendo empleado del municipio" afirmó y celebró que se haya elevado la vara para que no haya más violencia.