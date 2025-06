Contraofensiva: el kirchnerismo empuja al Senado para ampliar la Corte Suprema y que que declare inocente a Cristina

Además, agregó que "Rodrigo Giménez Uriburu fue juez y presidente del tribunal oral, y jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos con el expresidente Mauricio Macri" y le preguntó al presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, si consideraba que había imparcialidad o apariencia de imparcialidad en los jueces que juzgaron a la expresidenta.

Juan Carlos Romero (Cambio Federal), el aliado del Gobierno más experimentado en la labor parlamentaria, frenó el interrogatorio de Parrilli sobre la causa Vialidad. "Aquí no hemos venido a hacer un tribunal para juzgar a la Corte o la Justicia", señaló el salteño. A partir de esto, comenzaron las idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición, en una escalada de tensión, que fue en línea con la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

"La idea que viene rondando hace tiempo es que cuando el fallo me gusta es justicia legítima y cuando no me gusta es lawfare", sumó Romero, casi como una provocación al espacio político que sigue de duelo por su líder que está presa y no podrá competir electoralmente.

Corte Suprema: los argumentos a favor y en contra

Finalmente, los especialistas comenzaron con su exposición y dejaron en clara las distintas posturas. Uno de los que se opuso a ampliar el máximo tribunal fue Ricardo Gil Lavedra. El jurista apeló a un argumento que enardeció al kirchnerismo: "Si esto responde a intereses políticos, va a deteriorar aún más la confianza de la gente".

Gil Lavedra entiende que "la crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia" no se resuelve aumentando la cantidad de miembros del máximo tribunal. Sin embargo, la presidenta del plenario de comisiones, Alejandra Vigo (Unidad Federal), reconoció que se analizan pasar de una Corte Suprema de cinco miembros (hoy integrada por tres) a una de siete o de nueve.

La senadora por Córdoba señaló que el objetivo es "poder definir por consenso la integración de la Corte Suprema para los próximos 20 años". Acto seguido, aclaró su posición, clave para desempatar entre el oficialismo (y sus aliados) y la oposición en el Senado: "Estoy de acuerdo que pueda ampliarse la Corte, es una decisión política que debemos definir aquí".

Otra de las que se opuso a la ampliación fue María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba. "No es el número de miembros de la Corte lo que interesa, sino es cómo se llenan las vacantes existentes. En los proyectos se trata el problema del género, o sea, lo tienen presente como condición para ocupar las vacantes acordando a las mujeres un cupo para llenarlas. Este es el punto relevante", señaló.

En tanto, Alberto García Lema, uno de los convencionales constituyentes, defendió el trabajo que viene realizando el Senado. El jurista cree que "una Corte de 7 o 9 miembros puede tener una representación regional de las provincias que equilibre las diferentes necesidades del territorio".

"Es muy importante que, a pesar de todas las dificultades que se presenten, el Senado haga todo lo posible para sancionar una ley en este ejercicio, como una pauta que quede resuelta y fundamental. Se necesita una reforma más integral de la Corte, es necesario, pero lo más necesario es poder complementar un número de miembros de la Corte", insistió.