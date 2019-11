Confirmaron que revocarán el protocolo del aborto no punible

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó esta mañana que se revocará el protocolo del aborto no punible que ayer reglamentó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

La ministra confirmó la anulación que se había adelantado ayer, pero también dijo que Rubinstein seguirá en su cargo hasta el 10 de diciembre, fecha del cambio de gobierno, a pesar de que el presidente Mauricio Macri le había pedido la renuncia.

Stanley aseguró tras el encuentro de ministros: “El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta del secretario de Salud”. Pese a eso, el funcionario continuará en su puesto hasta el 10 de diciembre.

Más temprano, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, opinó que "sería ideal que el Congreso regule" el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE.

"Sería ideal que el propio Congreso regule los abortos", dijo el ministro de Justicia en El Destape radio sobre la nueva reglamentación publicada ayer en el Boletín Oficial, que produjo discrepancias con la ministra de Desarrollo Social. No obstante, manifestó: "No tengo mayor información sobre el protocolo de aborto no punible, ahora tenemos reunión de gabinete".