Confirman el procesamiento de De Vido en la causa Odebrecht-AySA

La Cámara Federal porteña confirmó hoy los procesamientos de los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, del ex secretario de Obra Pública José López y del ex funcionario Roberto Baratta por presunto "cohecho pasivo" en la investigación por delitos en licitaciones de dos plantas de la empresa AYSA, en el marco del escándalo del "Lavajato" y la constructora brasileña Odebrecht.

En la resolución, los camaristas dieron por "probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas, no logrando los agravios expuestos por las defensas, a excepción de los casos que se especificarán en último término, conmover el cuadro probatorio plasmado, que culminó con una valoración positiva acerca de la responsabilidad que les cupo a los imputados".

De Vido había ratificado más temprano su pedido de prisión domiciliaria. Lo hizo a través de sus abogados en la causa de los cuadernos de la corrupción y ante la Cámara Federal, tribunal que ahora deberá resolver el planteo.

Los argumentos de la defensa fueron dos: la edad del ex ministro, preso en la cárcel de Marcos Paz desde octubre de 2017, y su estado de salud.