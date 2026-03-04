Confirmados, descartados o en duda: qué dirigentes políticos vendrán esta semana a Mendoza

El Gobierno Provincial se prepara para los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia , que se desarrollarán esta semana en Mendoza , en lo que sin dudas representa no solamente el momento cultural más importante del año, sino también en el plano económico/político.

Ante esto, se aguardan visitas de funcionarios y políticos del plano nacional, sobre todo en el día fuerte a nivel político, que será el sábado, con el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el agasajo de Bodegas de Argentina, además del Acto Central de la Fiesta en el Frank Romero Day.

Sin embargo, la agenda de este año complica las perspectivas del Poder Ejecutivo, ya que se superpone con el "Argentina Week", evento que se desarrollará desde el 9 al 12 de marzo en Nueva York y al que asistirá el presidente, Javier Milei; como así también la gran mayoría de sus ministros de primera línea y por lo menos 15 gobernadores, que fueron invitados por la Nación y cuyo viaje se prevé para este fin de semana. Por este motivo habrá ausencias notorias en Mendoza.

Con relación a los dirigentes políticos que ya confirmaron una visita a Mendoza, sobresale la llegada este jueves del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participará del Foro de Inversiones (organizado por el Consejo Empresario Mendocino) que se llevará adelante en el Hotel Hilton mañana y pasado.

La participación del ministro está prevista cerca del mediodía. No obstante, no se quedará para los eventos de Vendimia.

Quien también estará en el Foro de Inversiones, pero este viernes, será el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, donde participará en una de las disertaciones del evento económico. En el Gobierno local esperan también que se quede al menos al desayuno de la Coviar -que se desarrollará en el hotel Hyatt-, aunque aún esto no está confirmado.

Quien sí dirá presente en el desayuno de la Coviar y también aguardan lo mismo para el agasajo de Bodegas de Argentina, que tendrá sede en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, será Daniel Scioli, actual secretario de Turismo de la Nación.

El exgobernador bonaerense peronista -hoy libertario- es prácticamente un "clásico" para los actos de la Fiesta de la Vendimia, que este año se caracterizará por no tener una buena cantidad de dirigentes políticos de fuste.

Victoria Villarruel, en duda para asistir a la Coviar

Por último, desde hace algunos días sobrevuela la posibilidad de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, esté presente en el desayuno de la Coviar. Sin embargo, ni el organismo vitivinícola, el Gobierno Provincial, e inclusive desde su entorno en Buenos Aires, han confirmado su presencia en Mendoza.

Desde Coviar señalaron a MDZ que tanto con Villarruel como otros dirigentes han recibido invitaciones, pero todavía no tienen aseguradas las presencias.

En el caso de Villarruel, ha estado en el centro de la escena política por las fuertísimas acusaciones que hizo Milei sobre ella -sin nombrarla- en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, donde expresó que su gestión recibió un "ataque sin precedentes" en septiembre del año pasado y que hizo "soñar" con el sillón de Rivadavia a "opositores y propios", en alusión a la Vicepresidenta.

La presidenta del Senado, días después, expresó que "quieren mi rencuncia, pero no se les va a dar", e incluso se enfrentó directamente en redes sociales con el diputado nacional mendocino, Luis Petri, quien la acusó de "golpista", de haber estado "fuera de lugar durante dos años" y además hizo referencia también a lo dicho por Milei: "Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Villarruel se defendió, lo atacó por el supuesto "vaciamiento" de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y remató: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.