Confirmado: mañana se debate la reforma laboral en Diputados y habrá paro general
Este jueves 18 de febrero se tratará la reforma laboral en Diputados. Mientras tanto, este miércoles se definen los detalles en la reunión de comisiones.
En medio de la reunión de comisiones que se lleva a cabo en el Congreso, se definió que este jueves 18 de febrero se tratará la reforma laboral en Diputados. De esta manera, se confirma que mañana será el paro general impulsado por la CGT, que será de 24 horas.
Noticia en desarrollo...