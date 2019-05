Condenas en San Luis por violaciones a los derechos humanos

El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Luis condenó por haber cometido delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar al ex juez federal Eduardo Allende a 12 años de prisión, al ex teniente de artillería Alberto Eduardo Camps a 7 años y 6 meses de prisión, y al ex médico policial Jorge Omar Caram a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.

Al comenzar la lectura de la sentencia, el TOF aclaró que se rechazaron todos los planteos de prescripción y nulidad planteados por las defensas de los imputados, porque todos los hechos son imprescriptibles al tratarse de delitos de lesa humanidad.

El ex juez federal Allende fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidios agravados por alevosía, todos en concurso real.

El ex teniente del Grupo de Artillería 141 que tenía asiento en San Luis, Alberto Eduardo Camps, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua como coautor penalmente responsable de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, imposición de tormentos agravados y miembro de una asociación ilícita.

El ex médico de la policía de San Luis, Jorge Omar Caram, fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua como responsable de imposición de tormentos agravados, miembro de una asociación ilícita y privaciones ilegítimas de la libertad.

En la sala estuvieron presentes el ex juez federal Eduardo Allende y el ex teniente Alberto Eduardo Camps, y el ex médico policial Jorge Omar Caram escuchó el veredicto por video conferencia desde Mendoza, ya que no pudo trasladarse a San Luis por razones de salud, según informaron sus defensores.

La Fiscalía Federal y la querella habían coincidido en pedir la pena de reclusión perpetua para ex juez Allende, y 15 años de prisión efectiva para el ex militar Camps y la misma pena para el ex médico policial, Caram, mientras que las defensas solicitaron las absoluciones de los tres acusados.

Ana María Garraza, víctima de delitos de lesa humanidad e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, dijo a Télam que esperaba "una mayor rigurosidad por parte de la Justicia y que no compartía las penas dictadas, ya que los delitos cometidos fueron muy graves en perjuicio de cientos de personas"

EL TOF estuvo integrado por María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y Julián Falcucci; y por el ministerio Público Fiscal intervinieron Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo.

Los querellantes fueron los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), encabezados por el abogado Norberto Foresti.