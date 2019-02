Con Suarez lanzado, un ministro suena como candidato en Ciudad

Este martes el ministro de Economía, Infraestructura y Energía Martín Kerchner admitió que le "encantaría" ser candidato a intendente en las próximas elecciones. Si bien hace algún tiempo se lo mencionaba como posible candidato en Luján, hoy su nombre es uno de los muchos que suenan para suceder a Rodolfo Suarez en Ciudad. "Cuando llegue el momento de definiciones políticas veremos qué me toca", expresó luego de recorrer obras junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Las palabras de Kerchner tuvieron lugar luego de visitar la construcción de un puente sobre el Río Mendoza en el marco de las obras de la "Variante Palmira", ruta que conectará San Martín y Luján de Cuyo para evitar que el transporte de carga ingrese al Gran Mendoza.

Allí, a Kerchner se le consultó sobre las versiones que lo dan como candidato a intendente de Ciudad y el ministro no escapó a la pregunta. "Me encantaría estar en una intendencia", aseguró. De todas formas, aclaró que eso no es una decisión suya sino que deberá determinarse en el seno de la UCR a la hora de evaluar candidaturas.

"Soy parte de un equipo que cuenta con un amplio espectro de gente que tiene mucho para ofrecer a Mendoza", dijo el funcionario y recordó que cuenta con experiencia municipal tanto en Ciudad como en Godoy Cruz.

Aunque todavía no se ha ungido formalmente a ningún candidato de Cambia Mendoza para ir por la sucesión de Suarez, no es un secreto que uno de los nombres encuestados es el de Kerchner. Pero son varios los anotados en la carrera.

Por un lado se habla de algunos cornejistas de primera hora, como el propio Kerchner y el secretario de la gobernación Andrés "Peti" Lombardi. Pero también piden pista personas vinculadas a la gestión de Suarez en Ciudad como la Secretaria de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico, Mariana Juri y la presidenta del Concejo Deliberante, Beatríz Martínez. También hay quienes mencionan como una opción a Ulpiano Suarez, funcionario del gobierno provincial de Alfredo Cornejo pero cercano a Rodolfo Suarez.

​