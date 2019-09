Con reparos, La Bancaria apoyó la extensión horaria en los bancos

Pese a su extracción kirchnerista, el secretario General de La Bancaria en Mendoza Sergio Gimenez salió a respaldar la decisión del Banco Central de ampliar el horario de atención en los bancos. Aseguró que no es momento de generar conflictividad teniendo en cuenta la delicada situación económica del país y pero aclaró que no considera que se justifique la medida debido a que la afluencia de clientes no fue mayor a la habitual.

En este sentido, el sindicalista y candidato a diputado provincial del PJ en Mendoza, subrayó que las entidades bancarias deberán revisar si se justifica o no la extensión horaria en base a la concurrencia. "El Banco Central emitió un comunicado en el que dice que los bancos podrán extender dos horas la atención al público. No es una medida imperativa ni compulsiva, motivo por el cual hay algunos bancos que van a extender y otros que no. Algunos solo en ciertas sucursales", manifestó en MDZ Radio.

"La idea era generar confianza y una amplitud para que los usuarios del sistema pudieran retirar sus ahorros sin inconvenientes. Desde el sindicato vamos a acompañar esta medida a pesar de que no fuimos consultados. No es el momento de plantear una conflictividad gremial. No están los ánimos de hacerlo por una o dos horas extra", agregó Gimenez respecto a la disposición del Banco Central que regiría para el mes de septiembre.

De todas maneras, en base a lo que se pudo observar hoy sostuvo que "la baja afluencia de gente no justifica la medida, porque no fue más gente". "Quizás estuvo un poco por encima de lo que solemos tener a principios de mes, pero no mucho. No hay desborde ni colapso", aseguró.

Por último destacó la señal que da el sindicato al acompañar la medida. "Creemos que no se justifica el movimiento de trabajadores y seguridad por tan poca gente. Veremos el análisis que se hace", concluyó.