Sindicalistas y opositores se dieron cita esta tarde en Plaza Independencia para participar de la marcha de las antorchas convocada por gremios nacionales a comienzos de enero, y en la que pidió por un freno a las subas de tarifas.

Si bien entre los organizadores se encontraban el líder de Camioneros, Hugo Moyano, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, no hubo muchas figuras nacionales durante la marcha mendocina. Quienes sí estuvieron presentes fueron Pablo Micheli, Secretario de la CTA; el líder de la agrupación 21-F y amigo del papa Francisco, Gustavo Vera; y el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, quien dio una conferencia de prensa antes del inicio de la manifestación.

En la conferencia, Baradel indicó que la provincia fue una de las primeras elegidas para realizar la marcha, por la "importante fortaleza sindical" que tiene. Luego de enumerar la lista de provincias en las que se realizaron marchas, indicó que "el tarifazo nos afecta a todos". "El aumento que nos dicen es del 40 o 30%, pero las subas son del 1000%", señaló.

Baradel habló del ítem aula. Alf Ponce/MDZ

Baradel habló de temas locales, como del ítem aula. "Es un flagelo para todos los trabajadores de la educación", indicó. "Tienen que tomar decisiones como cobrar el ítem aula o hacerse atender con el médico", agregó. En ese sentido, consideró que el Estado debería implementar organismos que controlen las licencias, pero que los maestros "no vayan enfermos a clases".

Micheli, por su parte, destacó "la unidad alcanzada en Mendoza para llevar a cabo esta marcha" y subrayó que esa unidad tiene que ver con "estar resistiendo a esta política de ajuste tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial".

El líder de la CTA confirmó que "vamos camino al paro nacional" al tiempo que remarcó que "ese paro con movilización no debe pasar del mes marzo". "No vamos a derrotar al gobierno nacional si no armamos un gran frente nacional y popular y sostener la unidad de acción con los trabajadores y el pueblo reclamando y diciendo que no estamos de acuerdo con esta política económica", añadió.

Cerca de una hora después comenzó la marcha, que partió desde Plaza Independencia. A ese lugar habían llegado representantes de diferentes gremios provinciales -SUTE, ATE, CTA-; partidos políticos -Unidad Ciudadana y el PT; y organizaciones sociales -Ctep, la organización de Juan Grabois-.

La marcha de las antorchas

Las columnas de manifestantes se movilizaron por calles Patricias Mendocinas, Las Heras, San Martín, Colón, nuevamente Patricias y finalizaron en la explanada de Casa de Gobierno, donde se leyó un documento de consenso.

En el documento, fuertemente crítico hacia los gobiernos nacional y provincial y con cierto tono electoralista, las agrupaciones señalaron que "la política de Cambiemos en cuanto a tarifas de luz, gas, agua, transporte y cloacas, sumada a la liberación de los precios de los combustibles, comportan un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante de los derechos de las y los usuarios", mientras que "sólo se favorece un grupo de empresarios, en los hogares de las y los jubilados, de las y los cesanteados, de las y los asalariados, de la mayoría de las familias argentinas, se debe elegir entre un plato de comida o pagar la luz".

Alejandro Abraham participó de la marcha

​"Pero nosotros, mujeres y hombres de trabajo, no dudamos en afirmar que en este presente aciago en el que se juega la dignidad del pueblo del que orgullosamente nos sentimos parte, tenemos una alternativa. No nos resignamos ni levantamos bandera blanca. Seguiremos movilizados hasta derrotar la política del hambre y el ajuste", añadieron.

Las consignas esbozadas por las agrupaciones adherentes a la manifestación fueron el rechazo a los tarifazos, la exigencia de un boleto gratuito para amplios sectores sociales, paritarias libres, el respeto de los derechos de los jubilados, la situación de las mujeres, la declaración de la emergencia social y agraria y la no criminalización de la protesta.