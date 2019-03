Con críticas a la gestión K, Macri destacó la libertad de prensa en el país

El presidente Mauricio Macri publicó este domingo una serie de tuits sobre la pauta publicitaria en la gestión de Cambiemos, destacó logros y criticó la falta de transparencia y en algunos casos, de libertad de prensa, de gobiernos anteriores en el que -sin nombrarla- citó hechos que ocurrieron en el gobierno anterior: "No cambiamos los horarios de los partidos de fútbol para perjudicar el rating de programas de TV, no compramos medios con intermediarios que evaden impuestos, no bloqueamos los camiones de los diarios".

Lo que dijo vía Twitter:

No le tenemos miedo a la libertad. Sabemos que los argentinos queremos ser libres para siempre. Cambiamos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 31 de marzo de 2019

LA ARGENTINA TIENE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE PRENSA DE SU HISTORIA. En la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realizó esta semana, Argentina se destacó por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 31 de marzo de 2019