Cobos habló de De Marchi, la vicepresidencia y Cristina

El senador nacional Julio Cobos celebró el triunfo de Rodolfo Suarez pero aseguró que el buen resultado electoral de la lista de Omar De Marchi obliga a integrar las listas de cara a las elecciones generales. "Pensando en las listas la buena elección de De Marchi nos motiva a una mayor unidad en septiembre", aseguró Cobos.

Además, el exgobernador afirmó que en el ámbito nacional "el vicepresidente tiene que ser del radicalismo". "Hombre o mujer debe ser una figura con la responsabilidad que se requiere para ese cargo", aseveró.

Por ejemplo, sostuvo que el candidato a vicepresidente debe trabajar dentro de la coalición de gobierno para solucionar "muchos problemas estructurales que trabajar". "Hay que solucionar los temas económicos que no están resueltos. Es más fácil y generaría menos obstáculos consensuar una fórmula", advirtió.

De todas maneras, evitó hablar de nombres y no quiso mencionar a los potenciales candidatos: Laura Montero, Ernesto Sanz y Pamela Verasay. "No voy a dar nombres, porque si los nombro no sé si le hago un favor o no. Todos los nombrados son personas con respaldo", manifestó.

Por último aclaró que la propuesta formal "la tiene que hacer la comisión conformada por Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, que luego de festejar en sus provincias tienen que viajar a Buenos Aires porque el miércoles vencen los plazos para conformar frentes".

Además, el senador se refirió a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ocupar el cargo que el ostentó cuando ella fue presidenta entre 2007 y 2011. "Me gustaría un debate con Cristina, pero yo no voy a ser candidato a vice", bromeó y dijo estar sorprendido por la decisión de CFK de ir por la vicepresidencia. "Es raro", sostuvo.