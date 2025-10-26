Clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza: "Estamos ganando"
Los dirigentes de La Libertad Avanza llegaron al Hotel Libertador, donde se respira un clima de euforia total. Javier Milei sigue los resultados desde el décimo piso.
El presidente Javier Milei llegó a un Hotel Libertador rebosante de optimismo y su hermana Karina brindó unas primeras declaraciones tras encabezar una reunión de la mesa política libertaria. "Estamos muy contentos", aseguró la secretaria General de la Presidencia, que manifestó que todavía esperan por la llegada de los primeros resultados oficiales.
En los pasillos del Hotel Libertador, funcionarios del Gobierno hablan de un triunfo del oficialismo entre abrazos y sonrisas. Javier Milei se encuentra reunido en el décimo piso junto a su círculo de confianza.
"Argentina elige no ir para atrás y esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país. LLA hizo una gran elección en Córdoba, felicito a Javier Milei y a Gonzalo Roca", publicó Rodrigo de Loredo en sus redes.
"Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Vamos a recortar, que es el objetivo que me tracé. Vamos a esperar los resultados, pero siento por lo que caminamos que tenemos que mejorar mucho y ayudar al presidente", manifestó Diego Santilli al llegar al búnker del Hotel Libertador.
Sin embargo, luego el candidato remarcó: "A esta hora estoy contento porque los datos que me llegan es que estaríamos descontando en la provincia y es el objetivo que nos trazamos". En ese sentido, sostuvo que "era una elección muy difícil con 15 puntos de distancia" y enfatizó: "Había que recortar y yo asumí ese rol. Si el descuento era interesante podíamos ayudar al presidente a ganar la nacional, ese era el objetivo".
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegaron al búnker libertario casi al mismo tiempo que los padres de Javier Milei, Norberto y Alicia Lucich.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se presentó el búnker libertario con una sonrisa y un saludo hacia la militancia.
En una sorpresiva aparición, Karina Milei salió del Hotel Libertador para dirigirse a la prensa y elogiar la presencia de La Libertad Avanza en todos los distritos del país.
"Quiero agradecerles, como han visto todos han sido unos comicios muy tranquilos, en paz. Les agradezco a todos los partidos. Estamos muy contentos como presidentes del partido, porque La Libertad Avanza ha estado en los 24 distritos por primera vez. Estamos contentos también con la Boleta Única, porque no hemos tenido ninguna queja y eso es un logro de este gobierno", manifestó la hermana del presidente.
Y agregó: "Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar. Agradecerles también a todos los fiscales que están cuidando los votos y pedirles que se queden hasta último momento".
''Estamos muy contentos porque La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos'': Karina Milei destacó la Boleta Única de papel, señalando que no tuvieron ''ninguna queja'' y que es ''un logro de este Gobierno''.
"La libertad avanza está realizando una elección histórica, el esfuerzo valió la pena!", celebró el influencer libertario que maneja el TikTok de Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó al Hotel Libertador, donde fue recibido efusivamente por la militancia libertaria. Tras firmar algunos autógrafos y saludar a sus seguidores, el funcionario ingresó al búnker.
Luis Caputo llegó al búnker de La Libertad Avanza y afirmó ''no tener información'' sobre los resultados.
El presidente Javier Milei arribó al búnker de La Libertad Avanza en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, donde los principales dirigentes del oficialismo esperan los resultados con optimismo.
Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza.
Patricia Bullrich llegó al búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador y se suma a la tropa oficialista para esperar la llegada de los primeros resultados.
La llegada de Patricia Bullrich al Hotel Libertador.
Detrás de la secretaria General de la Presidencia, llegó su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la armadora porteña Pilar Ramírez y su homólogo bonaerense Sebastián Pareja. "Somos optimistas", le aseguró a MDZ el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.
