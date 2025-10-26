Clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza: "Estamos ganando"

Live Blog Post

Karina Milei sorprendió con una temprana declaración

En una sorpresiva aparición, Karina Milei salió del Hotel Libertador para dirigirse a la prensa y elogiar la presencia de La Libertad Avanza en todos los distritos del país.

"Quiero agradecerles, como han visto todos han sido unos comicios muy tranquilos, en paz. Les agradezco a todos los partidos. Estamos muy contentos como presidentes del partido, porque La Libertad Avanza ha estado en los 24 distritos por primera vez. Estamos contentos también con la Boleta Única, porque no hemos tenido ninguna queja y eso es un logro de este gobierno", manifestó la hermana del presidente.

Y agregó: "Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar. Agradecerles también a todos los fiscales que están cuidando los votos y pedirles que se queden hasta último momento".