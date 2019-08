Claudio Loser aseguró que aunque a Cristina no le guste, tendrán que hablar con el FMI

Claudio Loser fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y es una voz autorizada a la hora de sacar deducciones sobre la relación entre el ente internacional y la República Argentina. En este sentido, aseguró que las medidas económicas que tomó Mauricio Macri que pueden ser aceptables pero que la renuncia de Nicolás Dujovne "puede complicar las cosas". Más allá de eso aseguró que las relaciones van a seguir cuando se recomponga el diálogo y afirmó que si bien el posible triunfo de Alberto Fernández preocupa al FMI, son procesos democráticos a los que la institución está acostumbrada.

"El FMI tiene 200 miembros, varias decenas con programas. En regímenes democráticos puede haber cambio de autoridades y eso el fondo lo tiene en cuenta", manifestó. "No importa lo que digan en campaña los candidatos. No hay mayores posibilidades de cambiar de rumbo. Al principio puede haber pelea, chispazos y fuegos artificiales pero a la larga se restablece el diálogo. Lo he visto en reiteradas oportunidades y creo que Alberto Fernández lo tiene muy claro. Aunque a su compañera de fórmula no le va a gustar", manifestó Loser en MDZ Radio.

De todas maneras, admitió que el FMI está preocupado por la posibilidad de la victoria del Frente de Todos y que la salida de Dujovne del gabinete de Macri es señal de diferencias dentro del equipo económico del presidente.

Más allá de eso, se mostró confiado de que los compromisos se van a cumplir una vez que se restablezca el diálogo. Sobre la postergación del viaje de la comitiva del FMI al país, sostuvo que este tipo de medidas requieren un tiempo para entender y analizar, luego de lo cual deben darse acuerdos dentro del FMI. "Que se postergue la visita es un poquito preocupante, pero en una situación donde ha cambiado tanto la cosa no me parece algo llamativo", expresó Loser.

Escuchá la entrevista completa a Claudio Loser