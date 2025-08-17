Claudia Iturbe, de Ampros, candidata a senadora provincial por Provincias Unidas

La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe , será candidata a senadora provincial por Provincias Unidas , el frente que encabezará Jorge Difonso como postulante a diputado nacional.La mujer debuta en la política partidaria y será candidata por el primer distrito electoral. MDZ confirmó el dato hace instantes.

Iturbe fue reelecta hace un mes al frente del sindicato de los profesionales de la salud pública que ha tenido diferencias con el Gobierno de Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza).

Iturbe es fonoaudióloga, trabajó durante 15 años en la exDINAF y empezó su actividad gremial e n Ampros en 2005. En 2021 fue electa secretaria general de Ampros y reemplazó así a la histórica dirigente en el cargo, Isabel del Póppolo.

Fue reelecta el mes pasado en su puesto por una lista única. Durante su primer mandato, hubo muchas movilizaciones en contra de algunas decisiones que tomó el Gobierno de Rodolfo Suarez (2019-2023) y Alfredo Cornejo. (2023-2007) De hecho, el año pasado el gremio se opuso férreamente al nuevo régimen salarial para los médicos que fue aprobado por la Legislatura.

Es la primera vez que se postula a un cargo político- partidario. Tiene muy buena relación con Difonso, quien ha apoyado los postulados de Ampros durante la Legislatura provincial.

La lista de Provincias Unidas

Difonso encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas. Se trata de un frente que integran ex miembros de La Unión Mendocina, con excepciones como Daniel Orozco, el excandidato a vicegobernador y exintendente de Las Heras quien antes fue de Cambia Mendoza, y ahora es parte de Protectora.

Se espera que Flavia Manoni acompañe a Difonso como segunda candidata a diputada nacional. Manoni actualmente es senadora provincial y es del sector del exgobernador cordobés Juan Schiarretti. De hecho, el frente se llama Provincias Unidas porque tiene el respaldo de los gobernadores que formaron hace menos de 20 días una nueva liga, entre quienes se encuentran el actual gobernador de Córdoba Martín Llaryora y el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Buscan representar "la avenida del medio" , es decir por fuera de la grieta entre el presidente Javier Milei y el kirchnerismo y el resto del peronismo representado por Fuerza Patria.