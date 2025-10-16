Citan a indagatoria al exintendente de la Quinta de Olivos del gobierno de Alberto Fernández

Se trata de Daniel Rodríguez, ex custodio del expresidente, quien declaró como testigo en la causa por violencia de género. “El Gordo”, como es conocido por su entorno, vivía en una propiedad de Héctor Martínez Sosa en zona norte.

El juez federal Sebastián Casanello convoco para el próximo 18 de noviembre a Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la Quinta de Olivos durante el Gobierno de Alberto Fernández, en la causa donde está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor.

El “Gordo”, como también es conocido Rodríguez, fue chofer de Fernández y posteriormente pasó a formar parte de su custodia. Cuando Alberto asumió como jefe de Estado, encomendó a Daniel la responsabilidad de hacerse cargo de la Quinta de Olivos.

Daniel Rodríguez fue uno de los primeros testigos en la causa por violencia de género que le inicio Fabiola Yáñez a Alberto Fernández. Ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González dijo no haber visto ningún tipo de agresión en la pareja presidencial.