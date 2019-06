Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto a través del cual el Gobierno nacional, y específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, le niega a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de cobrar dos pensiones vitalicias que reclama hace tres años. La exmandataria reclama el cobro de la pensión por ser la viuda de Néstor Kirchner y también la que le corresponde a ella por sus dos mandatos.

Mientras estuvo al frente del Estado y tras la muerte de su marido, CFK cobró la pensión vitalicia como viuda de un expresidente, pero en 2015 cuando terminó su mandato sumó una pensión por su gestión. Sin embargo, en 2016 el Gobierno suspendió el doble pago y la intimó para que eligiera entre una de las dos después de una denuncia de Margarita Stolbizer. Pero eso no fue todo, ya que le pidieron que devolviera lo que cobró por la pensión no contributiva desde diciembre de 2015.

Cristina Kirchner, al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la ley 24.018.

A modo de ejemplo, la precandidata de la fórmula FF -y según datos de Infobae- cobró este mes $399.000 con la medida del Gobierno en vigencia. Si se hiciera como pide la exmandataria y hubiera cobrado las dos, este mes le habrían correspondido casi $800.000.

Cristina rechazó el planteo e interpuso un recurso de nulidad, además de pedir que se le reintegren los montos que no percibió desde el 2016. Sin embargo, este martes -y en un decreto firmado por Mauricio Macri y Carolina Stanley- se rechazó esa opción.

En los argumentos se señala que "si bien intenta diversos argumentos con el mismo objetivo, todos deben ser desechados, no sólo por falsos, sino porque ante la evidencia de la ilegitimidad nada puede descalificar los procedimientos administrativos que permitieron advertirla".

Además indica que "resulta inaceptable el planteo acerca de la existencia de supuestos actos persecutorios por parte de la entonces Ministra de Desarrollo Social, del Procurador del Tesoro de la Nación y del titular del servicio jurídico del exMinisterio de Desarrollo Social para con la ex Presidenta de la Nación, teniendo en cuenta que de ser así, se hubiese revisado la liquidación y pago de la pensión y de la asignación acordados apenas asumido el actual poder administrador".

Con este decreto a CFK ya no le quedan reclamos por la vía administrativa, pero podría seguir su petición en la Justicia.

Mirá el decreto: