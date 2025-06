CFK le habló a los militantes, tildó a Bullrich de "fracasada", criticó al Gobierno y pidió que no vuelvan a la casa

“Todo esto es menos malo cuando ustedes alzan la voz, tocan la bocina, gritan y será menos malo cuando podamos organizarnos y juntar una mayoría política para que el 2027 la Argentina pueda recuperar la senda que nunca debió abandonar. Muchas gracias por tanto amor, no me va alcanzar la vida para agradecérselo”, concluyó el dirigente.

Cristina Fernández de Kirchner criticó el operativo frente a su casa y calificó de "fracasada" a Bullrich

Acto seguido, empezó a hablar Cristina, a quien no se la veía, pero sí se la escuchaba gracias a los equipos de sonido instalados en el lugar.

Tras saludar a sus seguidores, hizo hincapié en el reciente operativo policial que retiró pasacalles y otros objetos en las inmediaciones de su casa. “A eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos de chapas que arrastraban en la calle. Me hizo acordar a los sonidos, allá por agosto del 2022 cuando la Policía de la Ciudad instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay. No me levanté, porque tampoco imaginé que estaban haciendo lo mismo. Nadie imagina que la gente puede cometer dos veces las mismas estupideces, pero parece que las cosas están así en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.

“En esta oportunidad no fue la Ciudad, sino que fue la federal comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos, que terminaron con grandes problemas para el país, en especial para los argentinos. En el Gobierno de De la Rua, Macri y ahora Milei. Mamita, qué curriculum”, apuntó contra la ministra de Seguridad.

“Lo hizo sin orden judicial y un claro y único objetivo: provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora ha sucedido”, afirmó la exvicepresidenta.

“Todas las manifestaciones de estos días, incluso la increíble y multitudinaria marcha que desbordó Plaza de Mayo y calles aledañas del 18J se hizo en absoluta paz y respeto y orden por la propiedad pública y privada. Está claro que el objetivo es caos y conflicto en la calle. Protagonismo para ella. Esa mujer quiere mucho protagonismo. Al igual que Macri, es una absoluta fracasada. Nunca llegó a ninguna parte, pero provocó dolor y daño. Y de paso, tapar el desastre económico y social que vive nuestro país”, comentó.

Para CFK, el modelo de Milei "se cae"

Por otro lado, se refirió a los recientes índices de desempleo informados por el INDEC, mediciones que aprovechó para cuestionar a Javier Milei: “Ayer se conoció los nuevos índices de desocupación, o dicho de otra manera la gente que busca trabajo y no consigue. En los partidos del Conurbano, en el corazón de la industria manufacturera de Argentina, la desocupación llegó al 9,7%, casi el 10% de las personas que viven ahí no tienen trabajo y en el Gran Córdoba, que fue orgullo industrial de la Argentina, una cifra parecida. Es decir, estamos casi en dos dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país, recordando los peores recuerdos del país”.

Cientos de militantes asistieron al Parque Lezama para escuchar a CFK Cientos de militantes asistieron al Parque Lezama para escuchar a CFK

“Pensar que estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado. Y a la falta de trabajo se le suma los salarios congelados, provocando la caída del consumo. El sueldo se va en los servicios, en los que no puede prescindir. Cae la industria, cae la construcción, el comercio y las cuentas públicas, lejos de mejorar, necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad del drogadicto”, manifestó, con esta frase final polémica.

Además, citó el reclamo de los gobernadores que piden mayor repartición de fondos nacionales y el reinicio de la obra pública: “Le deben plata a todas las provincias, que tienen el agua hasta la nariz. No les pagan a las diez provincias que no transfirieron las cajas de jubilaciones. Les deben fangotes de guita monumentales. No hablemos de financiamiento educativo y obras paralizadas. Solo en acuerdos fiscales, son fangotes. Desfinancian la ciencia, la salud, la educación, las universidades, no arreglan rutas, no construyen ninguna obra pública, no se hace nada que sea responsabilidad del Estado, así cualquiera tiene superávit”.

“Si el Estado no hace nada porque no se hace cargo de nada, ¿sólo está para cobrar impuestos y cagar a palo a la gente en la calle?. Si no devuelve nada del Estado. Los que están pagando la olla son las provincias y los municipios. Es un modelo insostenible que. tarde o temprano, se cae”, sostuvo CFK.

Según la titular del PJ, “la gente no come a policías ni a Cristina presa”. “La gente quiere comer pan, fideos, harina, comprarse algo, tener futuro. Pero tengan claro, tarde o temprano este modelo se cae. No lo digo de visionario ni inteligente, sino por haber experimentando modelos como este que terminaron en fracasos estrepitosos y en tragedias para la sociedad”, añadió.

Sobre la fecha patria, dijo: “Hoy nos convoca nuestra bandera y el homenaje a Manuel Belgrano, mi prócer favorito. Abogado y economista que se hizo soldado para defender a la Patria. Y hoy, como la Patria, que no es más ni menos que el pueblo mismo, también, una vez más, necesita ser defendido”.

La militancia K en Parque Lezama. Foto: MDZ La militancia K en Parque Lezama. Foto: MDZ

“Esta nueva etapa exige nuevas actitudes y mucha sabiduría, creatividad, templanza y mucho coraje. Para organizar, para clarificar y para volver. Feliz día de la bandera, viva Belgrano y viva la patria”, señaló Cristina, en un claro mensaje en tono electoral y sobre la interna K.

El pedido de CFK para la militancia

En el final, se escuchó otro audio con la voz de la expresidenta, donde agradeció el apoyo frente a su domicilio, pero le pidió a la militancia que no regrese para evitar tener problemas con las restricciones de la condena de prisión domiciliaria. “Tengo que pedirles algo que sé que lo van a entender porque nos queremos mucho. Como hicimos una cosa muy linda en Parque Lezama, nos despedimos ahí y no vengan acá que están todas cabezas de tortuga, con los celulares, escudos y cosas feas. Quedémonos con la foto más linda, que es la foto de todos juntos, con las banderas argentinas, con alegría, amor, fuerza y nos despedimos ahí”, indicó.

“Seguramente no va a faltar la oportunidad de un saludo y de que nos podamos reencontrar de una forma tecnológica. Siempre es bueno porque hay cosas que traspasan las máquinas y que tiran buenas ondas, inclusive a través de la tecnología”, terminó la exsenadora.